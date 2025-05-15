Rahmet deryasından bir pınar: 40 Hadis-i Şerif

Güzel ahlakın tamamlayıcısı, müminlerin en güzel örneği Hz. Muhammed'in (SAV) sözleri insanlar için bir rehber konumunda. Asırlar boyunca Müslümanlar hadis-i şerifleri farklı formlarda kitaplaştırarak, ezberlediler. Her Müslüman çocukluktan itibaren Allah Teala'nın ayetleri ve Allah Resulü'nün (SAV) nadide sözleri ile büyüdü. Bu durum müminlerin hassas kalpli insanlar olmasını sağladı. Sizler için rahmet deryasından bir pınar olması umuduyla 40 Hadis-i Şerif'i araştırdık.
1/40
💠
Resulullah (SAV) "Din nasihattır/samimiyettir" buyurdu:
"Kime Yâ Resulullah?" diye sorduk.
O da;
"Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.
Müslim, İmân, 95
2/40
💠Resulullah (SAV) buyurdu:
"İslâm, güzel ahlâktır."
Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225
3/40
💠Resulullah (SAV) buyurdu:
"İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez."