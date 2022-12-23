Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın Edebali Cami sohbeti: Kur'an'ın lezzetini aldığınız zaman bırakamazsınız

Mevlamız hem konuşana hem dinleyenlere hem şu anda bizleri dünyanın farklı yerlerinde bu sohbetlere kulak verip izleyenlere her birimiz için inşallah istifadeli eylesin. Onlara da buradan gönülden selamlarımızı gönderiyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim

"Elif. Lâm. Mîm. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh huden lil muttekîn"

Rabbimiz bazı surelerin ilk başlangıç ayetini "elif, lam, mim, hamim, elif, lam, ra" gibi harflerle başlatır. Aziz kardeşlerim! Bunlara "Huruf-u mukattaa" denir. Böyle bir ismi var. Sırrını bilmiyoruz bazıları efendim "ta-ha" gibi mesela ey Habibim uzun süreler ayakta kalıyorsun. O sebeple ayakların şişiyor bunu Hz. Aişe validemiz (RANHA) bize aktarıyor. Böyle hitabı o ki "ma enzelna aleykel kur'ane li teşka" "Ey uzun süre ayakta kalan kişi" manasınadır. Biz sana Kur'an-ı bir meşakkat olsun diye indirmedik, niye kendine bu kadar eziyet ediyorsun? Diye ayet-i kerime devam ediyor. O yüzden "ta-ha" bu manaya gelir, diyorlar.

"Nun velkalemi ve ma yesturun"

Bu hususta bilgiler var ama Kur'an-ı Kerim sırlar hazinesi, bilmiyoruz. Lakin Resulullah Efendimiz (SAV) buyuruyor ki:

"Kur'an-ı okuyan her bir mümine Allah (CC) bir harfine on sevap verir." Onun garanti olarak yazılan amelidir biiznillah. Yeter ki gönlü de Kur'an ile birlikte olunca, buna gayret ederek okuyunca bu gerçekleşir. Buna gayret etsin gözleri Kur'an-ı takip ederken, dili ayeti okurken, kalbi başka yerlerde dolaşmasın.