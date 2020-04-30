Peygamberimizin sırdaşı olan sahabe: Huzeyfe bin Yeman
Peygamberimizin sırdaşı olan sahabe: Huzeyfe bin Yeman
Huzeyfe bin Yeman, Bedir Savaşı'ndan önce Müslüman olmuş; ardından yapılan tüm savaşlara katılmış bir sahabeydi. Hendek Savaşı'nda müşrikler hakkında bilgi toplamakla görevlendirilmiş, şiddetli bir fırtınanın onları perişan ettiğini ve bu sebeple Medine'yi terk ettiklerini Resulullah'a haber vermişti. Huzeyfe, Peygamber Efendimizin sırdaşıydı. Allah Resulü, hiçbir sahabeye vermediği bir kısım bilgileri ona vermişti. Bu nedenle ashap içerisindeki münafıkların adını ve ileride meydana çıkacak fitne hareketlerini ondan başka kimsenin bilmediği rivayet edilirdi. Peki, Huzeyfe bin Yeman kimdir? Huzeyfe bin Yeman'ın hayatı...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
09:33
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
13
HUZEYFE BİN YEMAN KİMDİR?
2
13
BEDİR SAVAŞI’NDAN ÖNCE MÜSLÜMAN OLDU
3
13
BABASI UHUD’DA MÜŞRİK ZANNEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
4
13
MÜŞRİK ORDUSU HAKKINDA BİLGİ TOPLAMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ
5
13
HUZEYFE ZEKAT İŞLERİYLE GÖREVLENDİRİLEN BİR KATİPTİ