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Peygamberimizin sırdaşı olan sahabe: Huzeyfe bin Yeman

Huzeyfe bin Yeman, Bedir Savaşı'ndan önce Müslüman olmuş; ardından yapılan tüm savaşlara katılmış bir sahabeydi. Hendek Savaşı'nda müşrikler hakkında bilgi toplamakla görevlendirilmiş, şiddetli bir fırtınanın onları perişan ettiğini ve bu sebeple Medine'yi terk ettiklerini Resulullah'a haber vermişti. Huzeyfe, Peygamber Efendimizin sırdaşıydı. Allah Resulü, hiçbir sahabeye vermediği bir kısım bilgileri ona vermişti. Bu nedenle ashap içerisindeki münafıkların adını ve ileride meydana çıkacak fitne hareketlerini ondan başka kimsenin bilmediği rivayet edilirdi. Peki, Huzeyfe bin Yeman kimdir? Huzeyfe bin Yeman'ın hayatı...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 09:33
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HUZEYFE BİN YEMAN KİMDİR?
HUZEYFE BİN YEMAN KİMDİR?

Huzeyfe bin Yeman, Medine'de doğdu. Bir kan davası yüzünden Mekke'den kaçarak Medine'ye yerleştiği ve orada aslen Yemenli olan Abdüleşheloğulları ile bir antlaşma yaptığı için babasına (bazı rivayetlere göre büyük dedesi Cirve b. Hâris) Yemân denilmiş, Huzeyfe de İbn Yemân diye anılmıştır.

Annesi Abdüleşheloğulları'nın Evs kolundan Rebâb bint Kâ'b Hz. Peygamber'e biat eden ensar kadınlarındandır.

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BEDİR SAVAŞI’NDAN ÖNCE MÜSLÜMAN OLDU
BEDİR SAVAŞI’NDAN ÖNCE MÜSLÜMAN OLDU

Huzeyfe babasıyla birlikte Bedir Gazvesi'nden önce Müslüman oldu. Bu gazvede Resûl-i Ekrem'in yanında yer almak üzere yola çıkan baba oğul yolda müşriklere yakalandılar. Ancak Peygamber'e katılmayacaklarına dair söz vermeleri üzerine serbest bırakıldılar.

Resûlullah'a durumu anlatmaları üzerine de Resûl-i Ekrem kendilerine sözlerinde durarak savaşa katılmamalarını söyledi. Huzeyfe daha sonra yapılan bütün gazvelere katıldı.

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BABASI UHUD’DA MÜŞRİK ZANNEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
BABASI UHUD’DA MÜŞRİK ZANNEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Uhud Gazvesi'nde bulunan Müslümanlar düşman tarafından tanınmamak için yüzlerini örttüklerinden babası Huseyl müşrik zannedilerek öldürüldü. Huzeyfe, bir hayli yaşlı olan babasının ölümüne çok üzülmekle beraber bunun bir hata sonucu meydana geldiğini düşünerek teselli bulmaya çalıştı.

Peygamberimiz ona babasının diyetini ödemek istediğinde kabul etmeyip fakir Müslümanlara bağışladı.

Hz. Zeyd ve esirlikten emirliğe yükselen yaşamı

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MÜŞRİK ORDUSU HAKKINDA BİLGİ TOPLAMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ
MÜŞRİK ORDUSU HAKKINDA BİLGİ TOPLAMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ

Hendek Gazvesi'nde Resûl-i Ekrem Huzeyfe'yi müşrik ordusu hakkında bilgi toplamakla görevlendirdi.

Hz. Peygamber'in duasını alarak müşriklerin arasına sızan Huzeyfe şiddetli bir fırtınanın onları perişan ettiğini ve bu sebeple Medine'yi terk ettiklerini Resûlullah'a haber verdi.

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HUZEYFE ZEKAT İŞLERİYLE GÖREVLENDİRİLEN BİR KATİPTİ
HUZEYFE ZEKAT İŞLERİYLE GÖREVLENDİRİLEN BİR KATİPTİ

Muhacirlerle ensar arasındaki kardeşlik antlaşması sırasında Hz. Peygamber Huzeyfe'yi Ammâr bin Yâsir'le kardeş ilân etti.

Huzeyfe'nin Resûl-i Ekrem'in zekât işleriyle görevli kâtiplerinden olduğu, Hz. Peygamber'in onu Debâ'da oturan Ezd kabilesine zekât âmili olarak gönderdiği ve kendisine zekât esaslarını ihtiva eden bir mektup verdiği bilinmektedir.

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