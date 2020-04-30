Peygamberimizin sırdaşı olan sahabe: Huzeyfe bin Yeman

Huzeyfe bin Yeman, Bedir Savaşı'ndan önce Müslüman olmuş; ardından yapılan tüm savaşlara katılmış bir sahabeydi. Hendek Savaşı'nda müşrikler hakkında bilgi toplamakla görevlendirilmiş, şiddetli bir fırtınanın onları perişan ettiğini ve bu sebeple Medine'yi terk ettiklerini Resulullah'a haber vermişti. Huzeyfe, Peygamber Efendimizin sırdaşıydı. Allah Resulü, hiçbir sahabeye vermediği bir kısım bilgileri ona vermişti. Bu nedenle ashap içerisindeki münafıkların adını ve ileride meydana çıkacak fitne hareketlerini ondan başka kimsenin bilmediği rivayet edilirdi. Peki, Huzeyfe bin Yeman kimdir? Huzeyfe bin Yeman'ın hayatı...