Peygamberimizin muhtesib olarak görevlendiği ilk hanım sahabe: Semra binti Nüheyk
Peygamberimizin muhtesib olarak görevlendiği ilk hanım sahabe: Semra binti Nüheyk
Peygamber Efendimizin döneminde kadınlar, ticari hayatta aktif olarak yer alırdı. Bu hanım sahabelerden biri de Semra binti Nüheyk idi. Hz. Peygamber tarafından günümüzde zabıta memurluğuna benzer nitelikte olan muhtesiblik görevine getirildi. Peki, Semra binti Nüheyk kimdir? Muhtesibin görevleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 11.06.2020
08:39
Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
08:58