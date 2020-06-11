Peygamberimizin muhtesib olarak görevlendiği ilk hanım sahabe: Semra binti Nüheyk

📌 Emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker emirleri, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma anlamında kullanılan dinî ve hukukî bir tabirdi. Al-i İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde, ''Sizden hayra çağıran, marufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalışan bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" buyrulur. Buna istinaden bazı İslam alimleri, her Müslüman'ın iyiliklere teşvik etmesi ve kötülüklerden men etmesi görevinden sorumlu olduğunu belirtir. İslam alimlerinin çoğunluğu ise fitne ve anarşiye mahal vermemek için Müslümanların tamamının değil gerekli donanıma sahip müminlerin bu vazifeyle yükümlü tutulması gerektiğini söyler.

Hisbe teşkilatı