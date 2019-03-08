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İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

Yüce yaratıcı Allah kadını ve erkeği aynı nefisten yaratmış, birbirleriyle ülfet edecekleri bir fıtrata sahip kıldı. Allah, insanlığın ilk atası ve ilk Peygamber olan Hz. Âdem'i tek başına değil, eşi ile birlikte aynı nefisten yaratarak, dünya hayatını sürekli olarak birlikte paylaşacaklarını irade ettiğini insanlığa hissettirdi. İslamiyet'te kadına her daim önem verilmiş, onların hakları gözetilmişti. Hz. Peygamber bir hadisinde "Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim." buyurur. Peki, Peygamber Efendimiz kadınlarla ilgili neler söylemiştir? İslam'da kadının önemi nedir? İşte sizler için Peygamberimizin kadınlar ile ilgili hadisleri…

Giriş Tarihi: 08.03.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 12:44
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"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.

(Müslim, Birr 149)

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"Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir."

(İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud, Edeb 6, Rikak 22, İ'tisâm 3; Müslim, Akdiye 11)

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"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emâneti olarak aldınız."

(Sahih-i Müslim)

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"Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananızdır. Ben âileme en iyi olanınızım."

(Kütüb-i Sitte, c. 17, s. 214)

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"Mü'minlerin iman bakımından en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve âilesine nâzik davranandır."

(Nesâî, Işretu'n-Nisâ, 229; Tirmizî, İman hadis no: 2612)

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