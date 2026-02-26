Padişahların kılıç kuşandığı cami: Eyüp Sultan

2 /7













◾ Caminin dahil olduğu külliyede medrese, aşhane, imaret, hamam ve türbe de yer alıyor. Avluda I. Ahmed tarafından 1613 yılında yaptırılan sebil, mermer işçiliği ve klasik üslubu yansıtan detaylarıyla dikkati çekiyor. Caminin yanındaki Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesinin, halk nezdinde büyük önem taşıdığı, Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma törenlerini burada gerçekleştirildiği biliniyor.

◾ Sekizgen planlı, kubbeli ve duvarları çinilerle kaplı klasik dönem mimarisini yansıtan türbenin sanduka etrafına 3. Selim tarafından gümüş şebeke yaptırıldı. Türbede ayrıca padişahların ve hattatların yazdığı levhalar yer alıyor. Osmanlı tarihi boyunca kandil geceleri ve mübarek günlerde mevlit okunması için vakıflarla desteklenen Eyüp Sultan Camisi ve Türbesi, bu yönüyle yalnız mimari değil, dini ve kültürel sürekliliğin de merkezi oldu. Haliç kıyısındaki cami, bugün de hem ibadet mekanı hem ziyaretgah olarak İstanbul'un en yoğun ve en güçlü manevi merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.