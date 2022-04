Orucun Şartları

Ramazan, orucu içinde barındıran on bir ayın sultanıdır. İçinde bin bir güzellik olan Ramazan ayında, birlik ve beraberlik ile bütünleşip doğru olmayı ve doğruyu aradığımız bu günlerin her biri, her saati, her dakikası çok değerlidir. Bu sebeple orucun kendi içerisindeki şartlarını da bilmeli ve ona göre yaşamalıyız. Sizler için Oruç İlmihali'nden orucun şartlarını derledik.