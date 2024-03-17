Arama

Menu

Orucun hikmetleri

İslam'da bizden yapmasını istediği ve yapılmasını istemediği şeylerin terk edilmesinde fert ve toplum için birçok hikmet ve faydası vardır. Peki, orucun hikmeti nedir? Orucun hikmeti hakkında ayet ve hadisler nelerdir? Sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 10:49
  • 1
  • 10
ORUCUN HİKMETLERİ
ORUCUN HİKMETLERİ

🔹 Dinimizin bizden yapmasını istediği görevlerde de yapılmasını istemediği şeylerin terk edilmesinde de fert ve toplum için pek çok hikmet ve fayda vardır. Allah'ın (CC) hiçbir emir ve yasağında faydasızlık yoktur, hiçbir şey boş yere emredilmemiştir.

🔹 Dinimiz ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve hoşgörülü olmasını ister. Bu amaçla birtakım yasaklar getirmiştir. İbadetlerin amaçlarından biri de Müslümanın kötülüklerden uzak durmasını ve kul haklarını ihlal etmekten sakınmasını sağlamaktır. Nitekim orucun farz oluşunu bildiren ayetin son cümlesi bu hususu ifade etmektedir:

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, (Allah'a karşı gelmekten) sakınmanız için size de farz kılındı." (Bakara, 2/183)

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN MUKABELE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CÜZ, MEAL, SURE, AŞR-I ŞERİF DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CÜZ CÜZ KUR'AN-I KERİM OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 10

🔹 Orucun farz kılınmasının gerekçesi olarak kişinin kötülüklerden ve haramlardan uzak durmasının zikredilmesi, orucun farz olmasının arka planında, Müslümanın cinsel arzularını, konuşmasını, yemesini ve içmesini kontrol altında tutması, huyunu ve ahlakını güzelleştirmesi ve nefsine sahip çıkabilme yeteneğini kazanması vardır.

🔹 Orucun hikmetlerini ifade eden birçok hadis-i şerif vardır. Bu bölümde bunlardan bir kısmını tahlil ve izah etmeye çalışacağız:

  • 3
  • 10
Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkandır
Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkandır

1. Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkandır

🔹 Peygamberimiz (SAV), orucu kalkana benzetmiştir. Kalkan kişiyi gelebilecek zararlardan koruduğu gibi oruç da Müslümanı cehennem ateşinden korur. Şu hadis, bu hususu açık seçik ifade etmektedir:

🔹 "Kalkan savaşta sizi koruduğu gibi oruç da cehennem ateşinden korur." (İbn Mâce, "Savm", 1)

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN MUKABELE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CÜZ, MEAL, SURE, AŞR-I ŞERİF DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CÜZ CÜZ KUR'AN-I KERİM OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 10
Oruç kişiyi haramlardan alıkoyar
Oruç kişiyi haramlardan alıkoyar

2. Oruç kişiyi haramlardan alıkoyar

🔹 Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz kılındığının bildirilmesi ibadetin insanın kişisel ve sosyal hayatındaki yerini ve etkisini bildirmeye yöneliktir. Nitekim Yüce Allah (CC) günde beş vakit kılınan namazın insanı hayâsızlık ve haramlardan alıkoyduğunu bildirmektedir. (Ankebût, 29/45)

🔹 Aynı şekilde orucun da insanı haram ve kötülüklerden alıkoyması gerekir. Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkan olduğu gibi kötülüklere karşı da bir kalkandır. Oruç tutan insan kötü söz ve davranışlardan uzak durur. Şu hadiste Peygamberimiz (SAV) bu hususu şöyle ifade etmektedir:

"Oruç bir kalkandır; sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip de kem söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa 'ben oruçluyum, ben oruçluyum' desin." (Buhârî, "Savm", 9; Müslim, "Sıyâm", 30)

  • 5
  • 10

🔹 Oruç, sadece iştah ve şehveti dizginlemek değildir, ayrıca dilini kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktır. Oruçlu cahillik edip kötü söz söyleyemez, kavga edemez, etmemelidir. Birisi sataşsa bile oruçlu Müslüman buna karşılık vermemelidir. Nitekim Peygamberimiz bu hususa şöyle işaret etmiştir:

🔹 "Kim yalan sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur" (Buhârî, "Savm", 8; Ebû Dâvûd, "Savm", 25; Tirmizî, "Savm", 16; İbn Mâce, 21)

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN MUKABELE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CÜZ, MEAL, SURE, AŞR-I ŞERİF DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CÜZ CÜZ KUR'AN-I KERİM OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN