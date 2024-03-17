Orucun hikmetleri

2. Oruç kişiyi haramlardan alıkoyar
🔹 Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz kılındığının bildirilmesi ibadetin insanın kişisel ve sosyal hayatındaki yerini ve etkisini bildirmeye yöneliktir. Nitekim Yüce Allah (CC) günde beş vakit kılınan namazın insanı hayâsızlık ve haramlardan alıkoyduğunu bildirmektedir. (Ankebût, 29/45)
🔹 Aynı şekilde orucun da insanı haram ve kötülüklerden alıkoyması gerekir. Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkan olduğu gibi kötülüklere karşı da bir kalkandır. Oruç tutan insan kötü söz ve davranışlardan uzak durur. Şu hadiste Peygamberimiz (SAV) bu hususu şöyle ifade etmektedir:
"Oruç bir kalkandır; sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip de kem söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa 'ben oruçluyum, ben oruçluyum' desin." (Buhârî, "Savm", 9; Müslim, "Sıyâm", 30)