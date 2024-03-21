Birçok insan, çeşitli sağlık problemleri nedeniyle tedavi görüyor. Günümüzde Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında bulunmayan pek çok muayene yöntemleri bulunmaktadır. Bu sebeple tedavi gören, oruç tutmayı arzulayan hastalar, bu tedavi yöntemlerinin oruçlarına zarar verip vermeyeceği konusunda tereddüt yaşıyor. Peki, orucu bozmayan şeyler nelerdir? Astım hastalarının kullandığı sprey, göz damlası, dilaltı hapı, endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek, idrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması, anestezi, kulak damlası ve kulağın yıkattırılması, fitil kullanmak, Lavman yaptırmak, iğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek, diyaliz, anjiyo yaptırmak, biyopsi yaptırmak, kan vermek, merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığına göre orucu bozmayan şeylerin neler olduğu...