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Orucu bozmayan şeyler

Birçok insan, çeşitli sağlık problemleri nedeniyle tedavi görüyor. Günümüzde Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında bulunmayan pek çok muayene yöntemleri bulunmaktadır. Bu sebeple tedavi gören, oruç tutmayı arzulayan hastalar, bu tedavi yöntemlerinin oruçlarına zarar verip vermeyeceği konusunda tereddüt yaşıyor. Peki, orucu bozmayan şeyler nelerdir? Astım hastalarının kullandığı sprey, göz damlası, dilaltı hapı, endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek, idrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması, anestezi, kulak damlası ve kulağın yıkattırılması, fitil kullanmak, Lavman yaptırmak, iğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek, diyaliz, anjiyo yaptırmak, biyopsi yaptırmak, kan vermek, merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığına göre orucu bozmayan şeylerin neler olduğu...

Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 16:09
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Orucu bozmayan şeyler

Orucu bozmayan şeyler

🔹 Bilerek ve isteyerek yapılması halinde orucu bozan şeyler unutarak yapıldığında oruç bozulmaz. Bu konuda Ramazan orucu ile diğer oruçlar arasında fark yoktur. Unutularak yapıldığında bu eylemler sırasında oruçlu olduğunu hatırlayan kimse derhal oruca aykırı olan işi terk edip oruca devam eder. Oruçlu olduğunu hatırlar ve yine devam ederse bilerek ve isteyerek orucunu bozmuş olur. Bu genel prensipten sonra orucu bozmayan bazı şeyleri maddeler halinde sıralayalım:

a) Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak

Hz. Peygamber (SAV): "Kim oruçlu iken unutarak yerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir" (Buhârî, "Savm", 26) buyurmuştur. (Benzeri için bk. Tirmizî, "Savm", 26) Unutarak yiyen içen kimse, oruç tutmaktan aciz değil ise oruçlu olduğunu kendisine hatırlatmak gerekir, hatırlatmamak mekruhtur. Eğer oruç tutmaktan aciz ise hatırlatmamak daha iyidir.

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b) Düşünmek veya bakmak sureti ile menisini getirmek

🔹 Ancak böyle yapan kimse günahkâr olur.

c) Göze sürme çekmek

🔹 Hz. Peygamber (SAV) Ramazanda oruçlu iken sürme kullanmıştır. (Tirmizî, "Savm", 30)

d) Diş fırçası veya misvak kullanmak

🔹 Peygamberimiz oruçlu iken dişlerini misvak ile temizlerdi. (Tirmizî, "Savm", 29)

e) Ağzı çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle birlikte yutmak, genizden burun içine gelen akıntıyı yutmak

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f) Dişlerin arasından çıkan ve mideye ulaşmayacak kadar küçük olan kırıntıyı yutmak

g) Boğaza ve genze kaçırmamak kaydıyla ağzı çalkalamak, buruna su çekmek

h) Yıkanmak, yüzmek

ı) Eşini öpmek (Tirmizî, "Savm", 31)

i) Vücuduna koku sürünmek

j) Boğaza duman ve toz gibi şeylerin girmesi

🔹 Çünkü bunlardan sakınmak mümkün değildir.

* Sigara ve benzeri şeylerin dumanını isteyerek içine çekmek orucu bozar ve hem kaza, hem kefaret gerekir.

k) İradesi dışında ağız dolusu kusmak

l) İsteyerek ağız dolusundan az kusmak

m) Kusmuğu istemeden yutmak

n) İsteyerek ağız dolusu kusmak ve isteyerek kusmuğu yutmakla oruç bozulur ve kaza gerekir

o) Cünüp olarak sabahlamak

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p) İhtilam olmak

🔹Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz.

Peygamberimiz (SAV):

"Üç şey orucu bozmaz: Kan aldırmak, (istem dışı) kusmak ve ihtilam olmak" (Tirmizî, "Savm", 24)

Buraya kadar fıkıh ve ilmihal kitaplarında zikredilen orucu bozan ve bozmayan şeyleri kısaca zikrettik. Ancak tedavi amaçlı eylemlere ve bunların orucu bozup bozmadıkları konusunda adı geçen kaynaklarda yer alan görüşlere değinmedik. Çünkü teknoloji ve tıbbın gelişmesi ile hem pek çok yeni tedavi yöntemi ortaya çıkmış, hem de öteden beri başvurulagelen yöntemlerin orucu bozup bozmayacağı noktasından fıkıh kıstaslarına göre yeniden değerlendirilmeleri imkânı doğmuştur. Bu bakımdan orucu bozup bozmamaları bakımından bazı muayene ve tedavi yöntemlerinin yeniden ele alınıp değerlendirilmesi gerekmiştir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, konuyu ele alarak görüşüp değerlendirmiş ve karara bağlamıştır.

🔻 Söz konusu kararın ilgili maddelerini aynen aktarıyoruz:

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Orucu bozup bozmamaları bakımından bazı muayene ve tedavi yöntemleri, Astım hastalarının kullandığı sprey
Orucu bozup bozmamaları bakımından bazı muayene ve tedavi yöntemleri, Astım hastalarının kullandığı sprey

Orucu bozup bozmamaları bakımından bazı muayene ve tedavi yöntemleri

a) Astım hastalarının kullandığı sprey

🔹 Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları civarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükürük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Halbuki oruçlu, abdest alırken ağzına verdiği sudan geri kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis (Dârimî, "Savm", 21) ve İslâm bilginlerinin icması vardır.

🔹 Ayrıca, misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmaz olduğu halde, Hz. Peygamber'in (SAV) oruçlu iken misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, "Savm", 27; Tirmîzî, "Savm", 29) Diğer taraftan, "kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz" kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan bu şeyle oruç bozulmaz. Bu itibarla astımlı hastaların, sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.

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