Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir?

🔹 Oruç, Müslümanlara mübarek ay, Ramazan-ı Şerif boyunca farz kılınan bir ibadettir. Kitap, sünnet ve icmâ ile sabit olan bu farz ibadetin, Ramazan dışında da uygulanması Peygamberimiz (SAV) tarafından sıklıkla tavsiye edilmiştir

🔹 İslam alimleri tarih boyunca, hem geçmişten gelen hem de gözlemledikleri özellikleri ile orucun faydalarından bahsetmişlerdir. Bilim dünyasında son 10 yılda yapılan çalışmalarla, orucun insan vücuduna sağladığı faydalarını gösteren birçok akademik yayın yapılmıştır.