Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir?
İslam alimleri tarih boyunca orucun önemine değinirken, bilim dünyası da bu konuda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Özellikle son zamanlarda, orucun vücuda olan olumlu etkileri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar dikkat çekmektedir. Bunlar arasında bağışıklık sisteminin güçlenmesi, metabolizmanın düzenlenmesi, vücuttaki toksinlerin atılması gibi etkiler bulunmaktadır. Peki orucun sağlığa faydaları nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.03.2024
09:47
Oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir?
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Oruç, Müslümanlara mübarek ay, Ramazan-ı Şerif boyunca farz kılınan bir ibadettir. Kitap, sünnet ve icmâ ile sabit olan bu farz ibadetin, Ramazan dışında da uygulanması Peygamberimiz (SAV) tarafından sıklıkla tavsiye edilmiştir
🔹 İslam alimleri
tarih boyunca, hem geçmişten gelen hem de gözlemledikleri özellikleri ile orucun faydalarından bahsetmişlerdir. Bilim dünyasında son 10 yılda yapılan çalışmalarla, orucun insan vücuduna sağladığı faydalarını gösteren birçok akademik yayın yapılmıştır.
Bilim insanlarının görüşleri
🔹 Dünyadan pek çok farklı coğrafyasında çalışmalara yapan bilim insanları, orucun insan vücuduna büyük yararları olduğunu vurgulayarak, oruç için olumlu görüşlerini paylaşmışlardır.
O araştırmalardan birinin sahibi,
Fransız Profesör : Pier Mulen
"İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler.
Hristiyan dininde orucun olmaması büyük bir kayıptır. Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları, başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyve suyu içmelerinde büyük yarar var. Böylece vücut, doku ve organlardaki zehirleri atar, beden dinçleşir."
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Japon biyolog ve bilim insanı orucun insan sağlığı açısından oldukça yararlı olduğunu bilimsel olarak açıkladığı çalışmasını yayınladı. Yoshinori Ohsumi, bu alandaki çalışmalarıyla Yoshinori Ohsumi, kazandı. 2016 Nobel Tıp Ödülü
🔹 Çığır açan bu araştırmaya göre
üç günlük oruç, yaşlılarda bile vücudun bağışıklık mekanizmasını komple yenileyerek vücudun dinçleşmesini sağlamaktadır.
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1940 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ünlü bilim insanı , Dr. Alexis Carrel "L'hamme Cet İnconnu" adlı eserinde, oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını, sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini belirtmiştir.
🔹 Böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu anlatarak, orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğu görüşünü bildirmiştir. Orucun faydas
ı tıbbi açıdan da aşikardır.
🔹 İngiltere'deki
Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı orucun vücuttaki olumlu etkileri olduğunu söyleyen bir başka bilim insanı. Dr. Razeen Mahroof,
Mahroof, oruçla ilgili şöyle diyor:
"Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."
Bilim insanlarının bu araştırmalarından birine göre ise vücudu aç bırakmak, kök hücreleri tetikleyerek yeni akyuvar üretilmesini sağlıyor.