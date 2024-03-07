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Oruç bozmanın kazası nedir?

11 ayın sultanı Ramazan'da tutulan oruç, Müslümanlar için büyük bir önem arz etmektedir. Müslümanlar olarak elimizden ve dilimizden geldiğince en iyi şekilde ifa etmek görevimizdir. Bu konuda Ramazan ayındaki oruca dair merak edilen konular vardır. "Oruç bozmanın kazası nedir, oruç bozmanın kazası kaç gün, oruç bozma durumları neler" gibi merak edilen soruları cevaplandırdık.

Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:47
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ORUÇ BOZMANIN KAZASI NEDİR?
ORUÇ BOZMANIN KAZASI NEDİR?

ORUÇ BOZMANIN KAZASI VAR MIDIR?

Ramazan, bizleri rahmetiyle kuşatan mübarek bir aydır. Bu ay ile oruç ibadeti bütünleşir. Oruç ibadeti hakkında merak edilen hususlar ortaya çıkmaktadır. Bilhassa kafalara takılan soru işaretleri mevcuttur.

Oruç bozmanın kazası nedir? Oruç bozmanın kazası kaça gündür? Oruç bozma durumları nelerdir? gibi cevaplanması gereken sorular vardır.

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ORUÇ BOZMANIN KAZASI KAÇ GÜN?
ORUÇ BOZMANIN KAZASI KAÇ GÜN?

RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMAMAK

◾ Öncelikle büluğ çağına ermiş bir kişinin mazeretsiz bir şekilde oruç tutmaması kabul edilebilecek bir şey değildir. Ramazan ayında özürsüz olarak oruç tutmamak büyük günahtır.

Müslüman kişinin mazeretsiz olarak oruç yemesi son derece uzak ihtimaldir. Bununla birlikte Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten oruç yemek, Ramazan'ın saygınlığını ihlâl etmek anlamına geleceği için kefâret ödemek gerekir.

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ORUÇ BOZMA DURUMLARI
ORUÇ BOZMA DURUMLARI

ORUÇ BOZMANIN KEFARETİ

Kefâret için önerilen üç seçenekten sadece ikisinin günümüzde tatbik imkânı bulunur. Bunlardan birisi iki ay peş peşe oruç tutmak, ikincisi 60 fakiri doyurmaktır.

◾ Toplumsal şartlar gereği ve bir anlamda köleliğin kaldırılması hedefine yönelik olarak önerilen köle azat etme seçeneği köleliğin ortadan kalkmasıyla uygulama dışı kalmıştır.

Kefaret ne demek?

Kefaret Arapça kökenli bir kelimedir ve "işlenmiş günah veya bir suçun bağışlanması için yapılan karşılık" manasına gelmektedir.

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ORUÇ BOZMAYAN ŞEYLER
ORUÇ BOZMAYAN ŞEYLER

MEZHEPLERDE KEFARET

Hanefî mezhebine mensup kişiler, kefâret seçeneklerinde sıra gözetmenin gerekli olduğunu savundukları için öncelikle iki ay peş peşe oruç tutmayı, bu mümkün olmazsa diğer seçenek olan altmış fakiri doyurma seçeneğinin uygulanabileceğini ileri sürmektedirler.

Mâlikî mezhebi mensupları ise, sıra gözetmeksizin herhangi bir seçeneğin yerine getirilmesini yeterli görmüşlerdir. Bu tarz meselelerde ortaya çıkan ayrılıklar zaten mezheplerin doğmasına vesile olmuştur.

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ORUÇ BOZMANIN CEZASI
ORUÇ BOZMANIN CEZASI

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR

◾ Bilerek ve isteyerek bozulmayan oruçlar da mevcuttur. Bunlar; hayız ve nifas gibi doğal mazeretlerin girmesi durumudur. Kefaret orucunun peş peşe oluş özelliğine zarar vermez.

◾ Geçtikten sonra yeniden niyet edilerek kalınan yerden devam edilir. Ramazanda oruç bozmak, ramazan ayına ve ramazan orucuna yapılmış bir hürmetsizlik olduğu için böyle yapan kimseler için kefaret öngörülmüştür.

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