Oruç bozmanın kazası nedir?

MEZHEPLERDE KEFARET

◾ Hanefî mezhebine mensup kişiler, kefâret seçeneklerinde sıra gözetmenin gerekli olduğunu savundukları için öncelikle iki ay peş peşe oruç tutmayı, bu mümkün olmazsa diğer seçenek olan altmış fakiri doyurma seçeneğinin uygulanabileceğini ileri sürmektedirler.

◾ Mâlikî mezhebi mensupları ise, sıra gözetmeksizin herhangi bir seçeneğin yerine getirilmesini yeterli görmüşlerdir. Bu tarz meselelerde ortaya çıkan ayrılıklar zaten mezheplerin doğmasına vesile olmuştur.

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