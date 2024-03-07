Oruç bozmanın kazası nedir?
11 ayın sultanı Ramazan'da tutulan oruç, Müslümanlar için büyük bir önem arz etmektedir. Müslümanlar olarak elimizden ve dilimizden geldiğince en iyi şekilde ifa etmek görevimizdir. Bu konuda Ramazan ayındaki oruca dair merak edilen konular vardır. "Oruç bozmanın kazası nedir, oruç bozmanın kazası kaç gün, oruç bozma durumları neler" gibi merak edilen soruları cevaplandırdık.
Giriş Tarihi: 13.03.2024
16:11
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:47
ORUÇ BOZMANIN KAZASI KAÇ GÜN?
RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMAMAK
◾ Öncelikle
büluğ çağına ermiş bir kişinin mazeretsiz bir şekilde oruç tutmaması kabul edilebilecek bir şey değildir. Ramazan ayında özürsüz olarak oruç tutmamak büyük günahtır.
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Müslüman kişinin mazeretsiz olarak oruç yemesi son derece uzak ihtimaldir. Bununla birlikte Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten oruç yemek, Ramazan'ın saygınlığını ihlâl etmek anlamına geleceği için kefâret ödemek gerekir.
ORUÇ BOZMANIN KEFARETİ
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Kefâret için önerilen üç seçenekten sadece ikisinin günümüzde tatbik imkânı bulunur. Bunlardan birisi iki ay peş peşe oruç tutmak, ikincisi 60 fakiri doyurmaktır.
◾ Toplumsal şartlar gereği ve bir anlamda köleliğin kaldırılması hedefine yönelik olarak önerilen
köle azat etme seçeneği köleliğin ortadan kalkmasıyla uygulama dışı kalmıştır.
Kefaret ne demek?
Kefaret Arapça kökenli bir kelimedir ve manasına gelmektedir. "işlenmiş günah veya bir suçun bağışlanması için yapılan karşılık"
MEZHEPLERDE KEFARET
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Hanefî mezhebine mensup kişiler, kefâret seçeneklerinde sıra gözetmenin gerekli olduğunu savundukları için öncelikle iki ay peş peşe oruç tutmayı, bu mümkün olmazsa diğer seçenek olan altmış fakiri doyurma seçeneğinin uygulanabileceğini ileri sürmektedirler.
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Mâlikî mezhebi mensupları ise, sıra gözetmeksizin herhangi bir seçeneğin yerine getirilmesini yeterli görmüşlerdir. Bu tarz meselelerde ortaya çıkan ayrılıklar zaten mezheplerin doğmasına vesile olmuştur.
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ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR
◾ Bilerek ve isteyerek bozulmayan oruçlar da mevcuttur. Bunlar;
hayız ve nifas gibi doğal mazeretlerin girmesi durumudur. Kefaret orucunun peş peşe oluş özelliğine zarar vermez.
◾ Geçtikten sonra yeniden niyet edilerek kalınan yerden devam edilir. Ramazanda oruç bozmak, ramazan ayına ve ramazan orucuna yapılmış bir hürmetsizlik olduğu için böyle yapan kimseler için kefaret öngörülmüştür.