Namaz içinde okunacak dualar

1 /11 Sübhâneke Duası













Peygamber Efendimiz (s.a.s.), namaza başlayınca "sübhâneke" duasını okumuştur.

Okunuşu:

"Sübhanekellâhümme ve bi hamdik ve tebâra-kesmük. Ve te'alâ ceddük. (ve celle senâük - bu kısım; cenaze namazında okunur). Ve lâ ilâhe ğayrük."

Anlamı:

"Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür, şanın yücedir. Senden başka tanrı yoktur." (Ebû Davud, Salât, 122; Tirmizi, Salât, 179)

"Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.

"Sübhâneke" duasından sonra euzü ve besmele çekilir, "Fâtiha" sûresi, farz namazların ilk iki rekatında, sünnet ve vacip namazların tamamında Fâtiha sûresinden sonra bir sûre veya uzunca bir ayet veya üç kısa ayet okunur.