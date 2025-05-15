Nafile namazlar nedir?
Hz. Peygamber (SAV) tarafından Yüce dinimiz İslam'ın direği olarak nitelenen namaz, Müslümanlığın şiarı olduğu gibi aynı zamanda kulluğun özüne ulaşan yolculuğun en önemli duraklarından birisidir. Bu sebeple farz olan beş vakit namaz, vacip olan vitir namazı ve sünnet namazlardan sonra nafile namazlar çokça kılınır. Sizler için nafile namazların ne olduğu ve nasıl kılındığını araştırdık.
🔸 Yatsı namazından sonra henüz uyumadan veya bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınan gece namazıdır, sevabı pek çok olan bu namaza Peygamberimiz devam ederlerdi. Teheccüd namazı mendubdur. En azı iki, en çoğu sekiz rekâttır. İki rekâtta bir selam verilerek kılınması daha faziletlidir.
🔸 Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Her kim geceleyin uyanır, hanımını da uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar."
🔸 Allah'ı çok zikreden erkeklere ve kadınlara ise Yüce Allah, mağfiret ve büyük mükâfat hazırladığını Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir.
🔸 Camiye giren kimsenin iki rekât namazkılması sünnettir. Camiye saygı ifade eden bu namaza Tahiyyetü'l-Mescid denir ki bu, camiinin sahibine yani Allah'a tazimdir. Camiye girilince oturmadan kılınması daha faziletlidir. Oturduktan sonra da kılınabilir. Namaz kılınması mekruh olan bir vakitte camiye girilirse Tahiyyetü'l-Mescid kılınmaz.
🔸 Camiye farz namazı kılmak için giden kimsenin kılacağı bu namaz , Tahiyyetü'l-Mescid yerine geçer. Bir günde camiye birkaç kere giren kimsenin bir defa Tahiyyetü'l-Mescid kılması yeterlidir. Kişi, dilerse bu namazı ilk girişinde, dilerse son girişinde kılar. Mescid-i Haram'a tavaf etmek için giren kimse, Tahiyyetü'l-Mescid kılmaz. Çünkü oranın tahiyyesi tavaftır. Tavaf etmek niyetiyle girmezse tahiyye namazı kılar.
🔸 Güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra başlayıp zeval vaktine kadar olan zaman içinde en az iki, en çok on iki rekât namaz kılmak mendubdur.
🔸 Buna kuşluk namazı anlamında Duha namazı denir. Sekiz rekât kılınması daha faziletlidir. Bu namaz Peygamberimizin fiili ile sabittir.
🔸 Tesbih namazı, dört rekâttır. Her rekâtında yetmiş beş olmak üzere, dört rekâtta toplam üç yüz defa;
"Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber" diye tesbih okunur.
🔸 Tesbih namazı kılmanın sevabı çoktur. Peygamberimiz, tesbih namazı kılınmasını tavsiye etmiş ve bu namazı kılanların birçok günahının bağışlanacağını haber vermiştir. Tesbih namazı her zaman kılınabilir. Ayda veya yılda bir defa, hiç olmazsa ömürde bir defa kılınmalıdır.
🔸 Tesbih Namazı Şöyle Kılınır:
🔸 Birinci Rekât
"Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" diye niyet edilir.
"Allâhu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.
Ayakta sırasıyla, Sübhâneke okunur. Sonra (15 kere tesbih) okunur.
Daha sonra Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunarak yine (10 kere tesbih) söylenir.
"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'lazîm" denilir, sonra da (10 kere tesbih) okunur.
"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir.
Burada da (10 kere tesbih) okunur. "Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" dendikten sonra (10 kere tesbih) okunur.
"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve (10 kere tesbih) okunur.
Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.
Peşinden de (10 kere tesbih) okunur. "Allâhu Ekber" diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
Bundan sonraki rekâtlarda da aynı sayıda tesbih okunur.
Şöyle ki:
🔸 İkinci Rekât
Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'lazîm" denilir (10 kere tesbih).
"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).
Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek kalkılıp oturulur. Oturuşta Ettehiyyâtü okunur.
"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
🔸 Üçüncü Rekât
Ayakta (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'lazîm" denilir (10 kere tesbih).
"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).
Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
🔸 Dördüncü Rekat
Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'lazîm" denilir (10 kere tesbih).
"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).
Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih). "Allâhu Ekber" diyerek kalkılıp oturulur.
Bu oturuşta sırasıyla, Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur.
Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz bitirilir.
Böylece dört rekât namazda toplam 300 kere "Sübhânellâhi ve'lhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber" okunmuş olur.