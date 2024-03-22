Müzzemmil Suresi tefsir ve meali
Hz. Peygamber (SAV), ilk ilahi hitabın ardından evine giderek Hz. Hatice (RANHA) annemize "beni örtünüz" buyurmuştu. Müzzemmil Suresi adını örtünüp bürünen anlamına gelen "elMüzzemmil" kelimesinden alır. Sure içinde Resulullah'ın (SAV) ibadet ve taat hayatı anlatılır. Mushaf sıralamasında yetmiş üçüncü sırada olan sure esbab-ı nüzulü ile bilinir.
Giriş Tarihi: 22.03.2024
10:31
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:48
Müzzemmil Suresi 1-4. Ayet
﴾1﴿ Ey örtüsüne bürünen!
﴾2-4﴿ Geceleyin -birazı dışında- namaza kalk! Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku.
Müzzemmil Suresi 1-4. Ayet Tefsiri
◼ Hadis kaynaklarında anlatıldığına göre Hz. Peygamber Hira mağarasında ilk vahyi aldığında bu olaydan fevkalâde etkilenmiş, doğruca evine gidip eşi Hz. Hatice'ye, "Beni örtün, beni örtün!" demiş; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler, korkusu geçip rahatlayıncaya kadar bu şekilde kalmıştır (bk. Buhârî, "Bed'ü'l-vahy", 3, 7; Müslim, "Îmân", 252, 255). İşte 1. âyetteki "müzzemmil" kelimesi onun bu halini ifade etmektedir. Hz. Peygamber örtüsüne bürünmüş bir halde dururken yine Cebrâil gelmiş ve "Ey örtüsüne bürünen!" hitabıyla başlayan yeni vahiyler getirmiştir (bk. Şevkânî, V, 364; İbn Âşûr, XXIX, 256).
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Müzzemmil Suresi 5-7. Ayet
﴾5﴿ Doğrusu biz sana, taşınması zor bir söz vahyedeceğiz.
﴾6﴿ Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir.
﴾7﴿ Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır.
Müzzemmil Suresi 5-7. Ayet Tefsiri
◼ "Ağır söz"den maksat Kur'ân-ı Kerîm'dir; yüceliği, önemi ve değerinden, içeriğinin zenginliğinden, getirdiği sorumlulukların ağırlığından dolayı ona ağır söz denilmiştir (Râzî, XXX, 174; Şevkânî, V, 365). Hz. Peygamber'in geceleri kalkıp namaz kılmasının emredilmesinin de onun psikolojik olarak bu ağır göreve hazırlanmasına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. "Gece vakti" diye tercüme ettiğimiz nâşie kelimesine müfessirler "gece vakitleri ve bu vakitlerde meydana gelen olay, gece kalkan kimse" gibi anlamlar vermişlerdir (Şevkânî, V, 365).
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Müzzemmil Suresi 8-10. Ayet
﴾8﴿ Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel.
﴾9﴿ Doğunun da batının da rabbi O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın.
﴾10﴿ Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş.