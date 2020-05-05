Müslümanların kıblesi ne zaman değişti?

Diğer semavî dinlerde olduğu gibi İslam'da da ibadetin belli bir yöne dönmek suretiyle ifası, hem ibadet disiplini hem de kişinin manevi bir merkezle bütünleşmesi açısından gerekli görülmüştür.

Bu durum, insanın Allah'la bütünleşmesi için önemli bir vasıtadır. Bunun yanında bu bütünleşme ve birliğin (tevhid) sosyal alandaki tezahürü de aynı manevi merkeze yönelen insanların (ümmet) birliğini temsil etmesi nedeniyle büyük önem taşır.