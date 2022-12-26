Mürekkebin en güzel yansıması

Yazı, sonraki kuşaklara geçişin en iyi ve kalıcı yoludur. Okuma ve yazmayı ana gaye olarak benimseyen ve tavsiye eden İslam medeniyeti, kendini en çok kitap alanında gösterir. Günümüzde dünyanın dört bir tarafında bulunan yazma eserler, medeniyetimizin ne denli zengin, seçkin, gelişmiş ve farklı alanlara yoğunlaşmış olduğunun birer kanıtıdır. Sizler için medeniyet tarihimizden yazma eserleri tanıttık.