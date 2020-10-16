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Müminin vasıflarından yumuşak huyluluk hakkında ayet ve hadisler

İslam; iman, ibadet ve güzel ahlak üzerine kuruludur. Yüce Allah, müminlere samimiyet ve takva ile ibadetlerini yerine getirmenin yanı sıra, yumuşak huylu olmalarını öğütler. İnsanlık için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz de güzel geçinmenin yollarını bizzat yaşayarak öğretti. Allah Resulü, her işinde kolaylaştırıcı oldu, zorluk çıkarmaktan ve çevresindekileri incitmekten sakındı. Sizler için müminin önemli vasıflarından biri olan yumuşak huyluluk hakkında ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 15:25
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...Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.

(Âl-i İmrân, 3/134)

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Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.

(A'râf, 7/199)

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İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur.

(Fussilet, 41/34-35)

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Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette yapılmaya değer işlerdendir.

(Şûrâ, 42/43)

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Sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi.

(Âl-i İmrân, 3/159)

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