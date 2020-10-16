Müminin vasıflarından yumuşak huyluluk hakkında ayet ve hadisler

İslam; iman, ibadet ve güzel ahlak üzerine kuruludur. Yüce Allah, müminlere samimiyet ve takva ile ibadetlerini yerine getirmenin yanı sıra, yumuşak huylu olmalarını öğütler. İnsanlık için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz de güzel geçinmenin yollarını bizzat yaşayarak öğretti. Allah Resulü, her işinde kolaylaştırıcı oldu, zorluk çıkarmaktan ve çevresindekileri incitmekten sakındı. Sizler için müminin önemli vasıflarından biri olan yumuşak huyluluk hakkında ayet ve hadisleri derledik.