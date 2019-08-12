Mukaddes bir yolculuk olan haccın faziletleri

Hac, kelime olarak Allah'a yönelme, günahlardan arınma, Hak yolunda feragat gösterme, meşakkatleri göğüsleme ve dinin özüyle temasa geçme manasına gelir. Dini bir terim olarak ise Mekke'de bulunan Kâbe'yi ve civarındaki kutsal olan özel yerleri, belirli vakti içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek demektir.

Yüce Allah, Kur'ân-ı Kerim'de bildirdiğine göre, daha önce tahrip olmuş Kâbe'nin eski temelleri, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından bulunarak kutsal mabet yeniden inşa edilmişti. Hac suresinin 27-29. ayetlerine göre de insanları hac yapmak üzere Mekke'ye ilk davet eden peygamber, Hz. İbrahim'di. Bu tarihten itibaren diğer peygamberler ve inananlar Kâbe'yi ziyaret etti.