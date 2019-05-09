Mukabele nasıl okunur? Peygamberimiz nasıl mukabele okurdu? Televizyondan mukabele takip edilir mi?

İbni Mes'ûd'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)