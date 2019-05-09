Mukabele nasıl okunur? Peygamberimiz nasıl mukabele okurdu? Televizyondan mukabele takip edilir mi?
Mukabele nasıl okunur? Peygamberimiz nasıl mukabele okurdu? Televizyondan mukabele takip edilir mi?
Ramazan ayının gelmesiyle camilerde ve evlerde okunmaya başlayan mukabele ile Hz. Peygamber'in sünneti ihya edilir. Peki, mukabele nedir? Mukabele nasıl okunur? Peygamberimiz nasıl mukabele okurdu? Televizyondan mukabele takip edilir mi?
Giriş Tarihi: 09.05.2019
16:04
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
16:35