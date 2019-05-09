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  • Mukabele nasıl okunur? Peygamberimiz nasıl mukabele okurdu? Televizyondan mukabele takip edilir mi?

Mukabele nasıl okunur? Peygamberimiz nasıl mukabele okurdu? Televizyondan mukabele takip edilir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle camilerde ve evlerde okunmaya başlayan mukabele ile Hz. Peygamber'in sünneti ihya edilir. Peki, mukabele nedir? Mukabele nasıl okunur? Peygamberimiz nasıl mukabele okurdu? Televizyondan mukabele takip edilir mi?

Giriş Tarihi: 09.05.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 16:35
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MUKABELE NEDİR?
MUKABELE NEDİR?

Mukabele, sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" anlamına gelir. Üç aylarda ve özellikle ramazan ayında cami, mescide ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine adı oldu. Zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanıldı.

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Kur'an literatüründe mukabele ise Cebrail'in Ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber'e gelerek o ana kadar nazil olan ayet ve süreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerini ifade eder.

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Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başlanması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de mukabele geleneğin yaygınlaşmasında etkili oldu.

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PEYGAMBERİMİZ NASIL MUKABELE OKURDU?
PEYGAMBERİMİZ NASIL MUKABELE OKURDU?

Resul-i Ekrem'in vefatından önceki son Ramazan'da mukabele iki defa gerçekleşmişti. Aynı zamanda sahabeden bazıları Ramazan ayı gelince aile fertlerini toplayarak onlara mukabele okurlardı.

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İbni Mes'ûd'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

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