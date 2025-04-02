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Muhyiddin İbn Arabi'nin Füsusu'l Hikem eserinden altı çizili cümleler

Yayınlanma Tarihi: Nisan 02, 2025 10:37 Güncelleme Tarihi: Nisan 02, 2025 10:45

İslam dünyasının önemli simalarından biri olan İbn Arabi, "Şeyhü'l Ekber" ünvanı ile tanınmaktadır. Ünlü İslam düşünürü, mutasavvıf, yazar ve şair kimliği ile bilinen Muhyiddin İbn Arabi'nin, tasavvufi konularda birbirinden kıymetli eserleri bulunur. Hikmet dolu eserlerinden biri de "Füsusu'l Hikem"dir. İşte, bu eserinden sizler için altı çizili cümleleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

En sağlam direniş; Kalbi temiz tutmaktır.

MUHYİDDİN İBN ARABİ

İnanç ve maneviyat ile ilgili unutulmaz cümleler

2/20

🔸

Allah'tan başka her şey geçicidir.

MUHYİDDİN İBN ARABİ

3/20

🔸

Sabrın asıl tarifi Allah'a değil Allah'tan başkalarına şikâyetten nefsini menetmektir.

MUHYİDDİN İBN ARABİ

4/20

🔸

Denizi mi görmek istiyorsunuz? Kendinize bakın yeter. Çünkü siz zaten denizsiniz.

MUHYİDDİN İBN ARABİ

5/20

🔸

Anladım ki tüm yolculuk, kendimden kendime imiş.

MUHYİDDİN İBN ARABİ

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