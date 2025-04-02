Muhyiddin İbn Arabi'nin Füsusu'l Hikem eserinden altı çizili cümleler
Yayınlanma Tarihi: Nisan 02, 2025 10:37 Güncelleme Tarihi: Nisan 02, 2025 10:45
İslam dünyasının önemli simalarından biri olan İbn Arabi, "Şeyhü'l Ekber" ünvanı ile tanınmaktadır. Ünlü İslam düşünürü, mutasavvıf, yazar ve şair kimliği ile bilinen Muhyiddin İbn Arabi'nin, tasavvufi konularda birbirinden kıymetli eserleri bulunur. Hikmet dolu eserlerinden biri de "Füsusu'l Hikem"dir. İşte, bu eserinden sizler için altı çizili cümleleri bir araya getirdik.
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Anladım ki tüm yolculuk, kendimden kendime imiş.
MUHYİDDİN İBN ARABİ
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