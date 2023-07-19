Muharrem ayının faziletleri ve önemi nedir? Muharremin 10. gününde yaşanan olaylar
Muharrem, hicrî yılın ilk ayıdır. Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarına gelir. Peygamber Efendimiz (SAV), Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir. Bu yıl muharrem 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, muharrem ayının faziletleri nelerdir? Muharremin 10. gününde hangi yaşanan olaylar yaşanmıştır? Aşure gününde neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 19.07.2023
16:04
Muharrem ayı hangi gün başlıyor?
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Muharrem, hicrî yılın ilk ayıdır. Sözlükte " haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarına gelir.
◾ Muharrem,
savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.
◾ Bu yıl Muharrem ayı,
19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor.
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Peygamber Efendimiz (SAV), Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir ve Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple Muharrem ayında yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
◾ Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır:
"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şerifleri
Muharrem ayı ile ilgili ayetler
◾ Kur'an-ı Kerim'de muharrem kelimesinin geçtiği ayet olmamakla beraber, saldırı hariç savaşmanın
haram olduğu aylardan söz edilerek sayı gösterilmesi buyrulmuştur.
"Haram ayın karşılığı haram aydır; saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır."
(Bakara Suresi, 194. ayet)
Bakara Suresi 194. ayetin tefsirini okumak için tıklayın
"Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki: Onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan menetmek ve O'nu inkâr etmek, Mescid-i Harâm'dan (insanları) engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmek ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kâfir olarak ölürse, dünyada ve âhirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar."
(Bakara Suresi, 217. ayet)
Bakara Suresi 217. ayetin tefsirini okumak için tıklayın
"Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharâm'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir."
(Mâide Suresi, 2. ayet)
Mâide Suresi 2. ayetin tefsirini okumak için tıklayın
"Allah Kâbe'yi, Beytülharâm'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddî ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir."
(Mâide Suresi, 97. ayet)
Mâide Suresi 97. ayetin tefsirini okumak için tıklayın
"Haram aylar çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekâtlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır."
(Tevbe Suresi, 5. ayet)
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"Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."
(Tevbe Suresi, 36. ayet)
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