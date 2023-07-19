Muharrem ayının faziletleri ve önemi nedir? Muharremin 10. gününde yaşanan olaylar

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir ve Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple Muharrem ayında yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şerifleri