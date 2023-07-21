Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?
Hicri takvime göre, 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.
Giriş Tarihi: 21.07.2023
10:23
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
🔹 Hicri takvime göre yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 1. günü 19 Temmuz günü başlar.
🔹Peygamberimizin (s.a.v.) Muharrem ayının 9,10 ve 11'inci günlerinde tuttuğu Muharrem orucunun binbir fazileti bulunuyor
MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?
🔹 Peygamber Efendimizin (s.a.v) Muharrem ayında tutulacak oruçlar hakkında hadisleri mevcuttur.
🔹 Muharrem ayı içerisinde sadece 10. gününü oruçlu geçirmek
mekruhtur.
🔹 Muharrem ayında 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutmak sünnettir. Peygramberimiz en az 2 gün olmak kaydıyla oruç tutmuştur.
10 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ
🔹 Muharrem ayı "hürmet edilen" anlamındadır ve bu ayda yapılan ibadetlerin faziletleri fazladır.
🔹 Muharrem ayının onuncu günü aşure günüdür ve o gün oruç tutmak bazı İslam âlimlere göre sünnettir.
🔹 "Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannederim" (Tirmizi, Savm, 48) diye buyurmuştur.
MUHARREM ORUCUNUN FAZİLETİ
🔹 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Muharrem ayının oruçsuz geçirmezdi.
🔹 Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).
🔹 Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret eden çok fazla hadis mevcuttur.
MUHARREM ON GÜNÜ NELER YAPILABİLİR?
🔹 Oruç tutmak.
🔹 Namaz kılmak.
🔹 Sadaka vermek.
🔹 Sıla-yı rahim yapmak.
🔹 Yetim ve öksüz çocukları sevindirmek.