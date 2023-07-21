Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







