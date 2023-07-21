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Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:23
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Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

🔹 Hicri takvime göre yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 1. günü 19 Temmuz günü başlar.

🔹Peygamberimizin (s.a.v.) Muharrem ayının 9,10 ve 11'inci günlerinde tuttuğu Muharrem orucunun binbir fazileti bulunuyor

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Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

🔹 Peygamber Efendimizin (s.a.v) Muharrem ayında tutulacak oruçlar hakkında hadisleri mevcuttur.

🔹 Muharrem ayı içerisinde sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

🔹 Muharrem ayında 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutmak sünnettir. Peygramberimiz en az 2 gün olmak kaydıyla oruç tutmuştur.

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Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?

10 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

🔹 Muharrem ayı "hürmet edilen" anlamındadır ve bu ayda yapılan ibadetlerin faziletleri fazladır.

🔹 Muharrem ayının onuncu günü aşure günüdür ve o gün oruç tutmak bazı İslam âlimlere göre sünnettir.

🔹 "Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannederim" (Tirmizi, Savm, 48) diye buyurmuştur.

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Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?

MUHARREM ORUCUNUN FAZİLETİ

🔹 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Muharrem ayının oruçsuz geçirmezdi.

🔹 Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

🔹 Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret eden çok fazla hadis mevcuttur.

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Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan orucun hükmü nedir?

MUHARREM ON GÜNÜ NELER YAPILABİLİR?

🔹 Oruç tutmak.

🔹 Namaz kılmak.

🔹 Sadaka vermek.

🔹 Sıla-yı rahim yapmak.

🔹 Yetim ve öksüz çocukları sevindirmek.

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