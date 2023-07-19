Muharrem ayı ilk 10 gün ibadetleri
Müslümanların Hicri yılbaşı olarak kabul ettiği Muharrem ayı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başladı. Akıllara bu mübarek ayda neler yapılmalı sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, Muharrem ayında hangi ibadetler yapılmalı? Muharrem ayında okunacak dualar neler? Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dualar...
Giriş Tarihi: 19.07.2023
17:39
MUHARREM AYININ FAZİLETİ
🔸 İslam'ın önemli zaman dilimlerinden birini teşkil eden
Muharrem, Hicri takvimin ilk ayıdır. Yani Müslümanlar için yeni senenin ilk ayı kabul edilmektedir.
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Bu kutsiyet yüklü ayda önemli hadiseler de meydana gelmiştir. Bu önemli hadiselerin başında Hz. Hüseyin (RA) ve ailesinin şehit edilmesi gelmektedir.
Hz. Ali 661 yılında Kufe'de 60 yaşındayken bir saldırısı sonrası şehil edilmişitir.
MUHARREM AYINDA NELER YAPMALIYIZ?
🔸 Bu mübarek ayı
bol bol tövbe ve istiğfar ederek geçirmek en güzelidir. Çünkü, dünyaya imtihana gelen her insan bilerek veya bilmeyerek günah işler. Bu da kulu maneviyattan uzaklaştırır maddeleştirmeye iter.
🔸 Peygamber Efendimizin
"Allah'ın ayı" dediği Muharrem ayında; varsa kaza orucu tutup kaza namazı kılmak bu kutsi dönemi dolu dolu geçirmenin bir yoludur.
MUHARREM AYI İBADETLERİ
🔸 Müslümanların Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, bu sene
19 Temmuz 2023 çarşamba günü idrak edildi. 19 Temmuz hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
🔸 Peki,
Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar nelerdir? Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dualar neler? Muharrem ayında oruç tutulur mu? Hicri Yılbaşı 2020 Muharrem ve aşure ayı hangi gün ne zaman başlıyor? Muharrem ayında yapılacak ibadetler ve okunacak duaları içeriğimizde bulabilirsiniz.
MUHARREM AYI İLE İLGİLİ AYETLER
🔸 Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de,
İslam tarihindeki diğer olaylar gibi Hicri yılbaşının ilk dönemi olan Muharrem ayı ile de ilgili pek çok ayet yer almaktadır.
🔸 Bunlardan ilki, Tevbe Suresi'nin 6. ayetinde bulunmaktadır.
"Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekûn savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir."
Tevbe Suresi, 6. ayetini dinlemek için tıklayınız
MUHARREM AYI İLE İLGİLİ HADİSLER
🔸 Muharrem ayı ile ilgili ayetlerin bulunduğu gibi hadislerde vardır. Bunlara Tirmizi ve Buhari'nin hadislerini örnek gösterebiliriz.
"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır."
Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai
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Muharrem ayının faziletini analtan bir diğer hadis; "Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder."
Tirmizi