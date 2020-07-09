Muallim-i Sani lakabı ile tanınan Farabi'den 20 çarpıcı alıntı
Muallim-i Sani lakabı ile tanınan Farabi'den 20 çarpıcı alıntı
İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren Farabi, felsefe dünyasında 'Muallim-i Sani' lakabı ile tanınırken; musiki alanında da 'Muallim-i Evvel' olarak kabul edildi. Yirmi yıl kadar Bağdat'ta oturan ve eserlerinin çoğunu burada kaleme alan filozof, maddi servete değer vermeyen, şöhret ve gösterişten nefret eden, ruh ve ahlak temizliğini her şeyin üstünde tutan bir zahid idi. Muallim-i Sani lakabı ile tanınan Farabi'den 20 çarpıcı alıntı sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 09.07.2020
09:28
Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
10:07