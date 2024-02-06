Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?
Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği ve müminlere müjdelerle döndüğü Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Mübarek üç aylar ile gelen ibadet mevsiminin en güzel ve özlenen günlerinden biri olan Miraç Kandili, bu yıl açıklanan takvime göre 6 Şubat günü ihya edilecek. Peki Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili gecesi hangi ibadetler eda edilmeli? İşte 2024 Miraç Kandili ibadetleri ve diğer merak edilenler....
Giriş Tarihi: 06.02.2024
16:57
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"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
🔶 Her yıl
Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 6 Şubat 2024 tarihine denk gelmektedir.
MİRAÇ NE DEMEK? MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
🔶 Peygamber Efendimizin atı Burak ile birlikte göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti oldukça fazladır.
🔶Pek çok hadiste belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) :
buyurmuştur. Buradan hareketle, Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah'a olan kulluk vazifemiz açısından önemlidir. "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır"
🔶 3 aylar olarak bilenen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında çokça merak edilen konulardan biri olan oruç tutmak ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı kısa bir bilgi vermiştir:
📢 "Halk arasında
üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Miraç Kandili orucu farz mıdır?
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Receb-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır.
🔶 Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi
Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır.
PEYGAMBER EFENDİMİZ MİRAÇ GECESİNDE NELER YAŞADI?
🔶 Recep ayının
ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandili'nde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.
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Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.