Miraç kandilinde ne yapılmalı? Miraç kandilinde yapılacak ibadetler neler

Miraç kandili, Recep ayının 27. gecesi ihya edilir. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya oradan da ilahi huzura yükselmesi hadisesidir. Müslümanlar her yıl bu geceyi Miraç kandili olarak idrak eder. Miraç kandilinde ne yapılır? Miraç kandiline oruç tutulur mu? Miraç kandilinde hangi dualar okunur? Miraç kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç kandilinde yapılması gerekenler neler? Miraç gecesinde hangi ibadetler yapılır? İşte Miraç kandili ibadetleri…