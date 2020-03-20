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  • Miraç kandilinde ne yapılmalı? Miraç kandilinde yapılacak ibadetler neler

Miraç kandilinde ne yapılmalı? Miraç kandilinde yapılacak ibadetler neler

Miraç kandili, Recep ayının 27. gecesi ihya edilir. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya oradan da ilahi huzura yükselmesi hadisesidir. Müslümanlar her yıl bu geceyi Miraç kandili olarak idrak eder. Miraç kandilinde ne yapılır? Miraç kandiline oruç tutulur mu? Miraç kandilinde hangi dualar okunur? Miraç kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç kandilinde yapılması gerekenler neler? Miraç gecesinde hangi ibadetler yapılır? İşte Miraç kandili ibadetleri…

Giriş Tarihi: 20.03.2020 23:20 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 15:19
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MİRAÇ NEDİR?
MİRAÇ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" anlamına gelen miraç, Peygamber Efendimizin göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç gecesi, bu yıl 21 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek.

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MİRAÇ GECESİNDE NELER YAŞANDI?
MİRAÇ GECESİNDE NELER YAŞANDI?

Peygamber Efendimizin hicretinden 18 ay evvel gerçekleşti. Miraç gecesinde Hz. Peygamber, yüce Allah'ın daveti üzerine Cebrail aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi. Semanın birinci katında Hz. Âdem'le, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya ile üçüncü katında Hz. Yusuf ile dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun ile altıncı katında Hz. Musa ile yedinci katında Hz. İbrahim ile görüştü

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MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER EDİLİR?
MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER EDİLİR?

Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

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Peygamber Efendimize salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

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Kaza, nafile namazlar kılınmalı; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

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