Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri
Resulullah'ın (SAV) bir mucizesi olan Miraç, kulun yükselmesi ve bağışlanması için önemli bir vesiledir. Miraç Kandili'nde Müslümanlar sıla-i rahim sünnetine sarıldıkları gibi ibadetlere, zikirlere önem verirler. Çünkü mukaddes gecelerde Allah Teala'yı zikretmek ve tesbih etmek önemsenmiştir. Miraç Kandili kulun manevi yolculuğunda önemli bir duraktır. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Miraç Kandili'nde söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? Miraç Kandili çekilecek zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 06.02.2024
18:01
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Kur'an-ı Kerim müminler için bir şifa vesilesidir. Allah Teala'nın hitabına mazhar olan insanın bol bol Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunması ve manasını idrak etmesi gerekir.
◾ Bu sebeplerden dolayı müminler mukaddes gün ve gecelerde
Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak manevi kirlerden temizlenme çabası içinde olurlar.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir, 32 - Tirmizî, Daavât 128)
◾ "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.
◾ Hasbunallah ve Ni'melvekîl
zikri tevekkülün en güzel ifade ediliş biçimlerinden birisidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar.
◾ Miraç Kandili'nde fazilet yönünden kuvvetli olan
"Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini dile getirmek ve çokça söylemek Allah'ın rahmetini cezbedeceği umularak etfaldir.
Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh
Efendimiz (SAV) Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh zikri hakkında, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." buyurdu.
(Tirmizî, Daavât 57)
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Havkale olarak bilinen bu zikir en kuvvetli hatırlama, zikir ifadelerindendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.
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Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)
◾ Zikir, "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde;
Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.