Miraç kandili oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu 2025
Miraç kandili 2025 yılı itibarıyla 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi için oldukça manevi bir iklime sahip bu günde hangi ibadetlerin yapılacağı merak edilen hususlar arasında. Büyük bir coşkuyla beklenen günlerden biri olan Miraç kandilinde kılınacak namazlar neler? Miraç kandili orucu tutulur mu? İşte, Miraç kandili orucu...
🔹 "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa denilmektedir.
🔹 Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 26 Ocak 2025 tarihine denk gelmektedir.
🔹 Peygamber Efendimizin atı Burak ile birlikte göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti oldukça fazladır.
🔹 Pek çok hadiste belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) : "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Buradan hareketle, Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah'a olan kulluk vazifemiz açısından önemlidir.
🔹 3 aylar olarak bilenen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında çokça merak edilen konulardan biri olan oruç tutmak ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı kısa bir bilgi vermiştir:
🔹 "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
🔹 Receb-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır.
🔹 Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (SAV) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır.
🔹 Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandili'nde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur.
🔹 Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.