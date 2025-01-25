Miraç kandili oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu 2025

1 /10 Miraç kandili oruç tutulur mu?











🔹 "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa denilmektedir.

🔹 Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 26 Ocak 2025 tarihine denk gelmektedir.