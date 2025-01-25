Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları
Yayınlanma Tarihi:
Ocak 25, 2025 11:08
Her sene Müslümanların dört gözle beklediği Üç aylar; içinde mukaddes vakitleri, bağışlanma vesilelerini ve daha iyi bir kul olabilmenin ipuçlarını barındıran bir zaman dilimidir. Üç ayların ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili; Allah Resulü'nün (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e gidişini yani İsra hadisesini ve Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu alandan semaya yükselişi olan Miraç hadisesini ifade eder. Bu mukaddes geceyi Müslümanlar tevbe-istiğfar ederek, dua ederek, Allah Teala'ya yakınlaşarak idrak ederler. Miraç gecesi aynı zamanda sıla-i rahim sünnetini idrak emenin de en güzel yollarından birisidir. Sizler için akrabalarınıza, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajları yazdık. Miraç Kandili mesajları 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...
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Kandil mesajları
Ya Rabbi
Ülkemizi her türlü bela, afet ve terörden koru!
Bizleri sana layık kullardan eyle
Miraç Kandilimiz mübarek olsun
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Miraç Kandili mesajları
Kapına geldik affa layık olmasak da
Bizleri dergâh-ı izzetinden geri çevirme Allah'ım
Miraç Kandilimiz mübarek olsun
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Bu mukaddes gecede hakiki kurtuluşa eren ve Miraç mefhumunun gerçek manasını yaşayabilen kullardan olmak duasıyla
Miraç Kandilimiz mübarek olsun
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Miraç Kandili sözleri
Rabbimiz
Ümmet-i Muhammed'i bir ve birlik içerisinde görebilmeyi nasip eyle
Miraç Kandilimiz mübarek olsun
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Ya Rabbi
Hayatımızı mukaddes bir çizgi üzerinde Miraç kavramının içini doldurarak yaşamayı bizlere nasip eyle