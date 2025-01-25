Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Yayınlanma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:08

Her sene Müslümanların dört gözle beklediği Üç aylar; içinde mukaddes vakitleri, bağışlanma vesilelerini ve daha iyi bir kul olabilmenin ipuçlarını barındıran bir zaman dilimidir. Üç ayların ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili; Allah Resulü'nün (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e gidişini yani İsra hadisesini ve Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu alandan semaya yükselişi olan Miraç hadisesini ifade eder. Bu mukaddes geceyi Müslümanlar tevbe-istiğfar ederek, dua ederek, Allah Teala'ya yakınlaşarak idrak ederler. Miraç gecesi aynı zamanda sıla-i rahim sünnetini idrak emenin de en güzel yollarından birisidir. Sizler için akrabalarınıza, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajları yazdık. Miraç Kandili mesajları 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...

1/100
Kandil mesajları
Kandil mesajları

Ya Rabbi

Ülkemizi her türlü bela, afet ve terörden koru!

Bizleri sana layık kullardan eyle

Miraç Kandilimiz mübarek olsun

2/100
Miraç Kandili mesajları
Miraç Kandili mesajları

Kapına geldik affa layık olmasak da

Bizleri dergâh-ı izzetinden geri çevirme Allah'ım

Miraç Kandilimiz mübarek olsun

3/100

Bu mukaddes gecede hakiki kurtuluşa eren ve Miraç mefhumunun gerçek manasını yaşayabilen kullardan olmak duasıyla

Miraç Kandilimiz mübarek olsun

4/100
Miraç Kandili sözleri
Miraç Kandili sözleri

Rabbimiz

Ümmet-i Muhammed'i bir ve birlik içerisinde görebilmeyi nasip eyle

Miraç Kandilimiz mübarek olsun

5/100

Ya Rabbi

Hayatımızı mukaddes bir çizgi üzerinde Miraç kavramının içini doldurarak yaşamayı bizlere nasip eyle

Miraç Kandilimiz mübarek olsun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İnsan İnsanın Neyidir: Kabiliyeti Ortaya Çıkartan Öteki İnsandır

İnsan İnsanın Neyidir: Kabiliyeti Ortaya Çıkartan Öteki İnsandır

Cahit Zarifoğlu I 10 Dakikada Edebiyat I Mustafa Akar

Cahit Zarifoğlu I 10 Dakikada Edebiyat I Mustafa Akar

Kanuni Dönemi Hanım Sultanları: Hürrem ve Mihrimah

Kanuni Dönemi Hanım Sultanları: Hürrem ve Mihrimah

Kırılıp kenara düşen şişe mi, kayık mı?

Kırılıp kenara düşen şişe mi, kayık mı?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı