Mevlid Kandili ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi gün?

Peygamber Efendimizin (SAV) doğum gecesi ve hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili'ne sayılı gün kaldı. İslam'ın en hayırlı gecelerinden olan bu mübarek günü dua ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, 2023 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?