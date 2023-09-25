Mevlid Kandili ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi gün?
Peygamber Efendimizin (SAV) doğum gecesi ve hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili'ne sayılı gün kaldı. İslam'ın en hayırlı gecelerinden olan bu mübarek günü dua ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, 2023 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?
Giriş Tarihi: 25.09.2023
15:40
Mevlid ne demektir?
💠 Alemlere rahmet olarak gönderilen son ve en büyük peygamber
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye ' Mevlid Kandili' denir.
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Peygamber Efendimizin (SAV) doğum yıl dönümü münasebetiyle anma, kutlama etkinliklerine ve bu vesilelerle yazılmış şiir, nesir tarzındaki metinlere genel bir kavram olarak " mevlid" denir.
Mevlid Kandili ne zaman?
💠 Mevlid Kandili
günü idrak edilecek. 26 Eylül 2023 Salı
💠 İslami takvimin
Ay temelli, miladi takvimin ise Güneş temelli olmasından dolayı, miladi takvimde Mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. Ayrıca ülkeden ülkeye farklı İslami ay başladığında sabitleme metodu kullanılır.
Mevlid Kandili ne zaman kutlanmaya başlandı?
💠 Asr-ı Saadet, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir Mevlid geleneğine rastlanmaz.
💠 Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili,
ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Kandil adı nereden gelmektedir?
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Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır.
💠 Anadolu'da
Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.
Mevlid Kandili nedir?
💠 Mevlid, "
doğum zamanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Ancak Peygamber Efendimizin (SAV) doğum günü farklı mezheplerde idrak edilir. Sünniler Rebiülevvel ayının onbirinci gecesini onikinciye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Hz. Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.