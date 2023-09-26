Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır: Mevlid Kandili namazı kaç rekat 2023?
Mevlid gecesi, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşrif ettiği oldukça mübarek bir zamandır. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Müslümanlar, bu mübarek zaman dilimini can-ı gönülden değerlendirmek için hangi ibadetleri yapabileceğini araştırıyor. Bu ibadetlerden biri Peygamber Efendimizin (SAV) "gözümün nuru" dediği namazdır. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, Mevlid Kandili namazı kaç rekat? İşte, Mevlid kandilinde kılınacak namazlar…
Giriş Tarihi: 26.09.2023
11:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
11:49
◾ Peygamber Efendimiz (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.
Kısacası Mevlid gecesine özel bir namaz yoktur. Ancak kaza veya nafile namaz kılarak bu mübarek gün değerlendirmelidirler.
◾ Bu nafile namazlardan biri tesbih namazıdır.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
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Tesbih namazı, 4 rekattır. Peygamberimiz (SAV), amcası Abbas'a, diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir. Amcası Hz. Abbas, bu ibadeti her gün yapamayız, deyince Peygamberimiz (SAV) bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar."
(Ebu Davud, Tatavvu', 14; Tirmizi, Salat, 238)
Mevlid bir Müslüman için ne ifade eder?
TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?
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Tesbih namazı dört rekattır. diyerek "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" niyet edilir.
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Subhaneke duasından sonra 15 kere denilir. "Subhanallahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber"
◾ Sonrasında euzu besmele
çekilir, Fatiha ve zammı sure okunmasının hemen ardından "Bismillahirrahmanirrahim" 10 kere söylenir. "Subhanallahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber"
◾ Bu tesbih, rükuya varınca
10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere okunur. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
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İkinci rekâta kalkınca yine ilk önce 15 kere tesbih okunur, sonrasında besmele çekilip Fatiha ve sure okunup 10 kere tesbih getirilir.
◾ Kalan diğer rekatlarda aynı şekilde tekrarlanır. Bu şekilde
4 rekât tamamlanır ve toplam 300 tesbih edilmiş olur.
TESBİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?
◾ Tesbih namazı akşam namazı ile kılınabilir.
KAZA NAMAZI NASIL KILINIR?
◾ Namazını kılamamış olan kimse, bir vakit namazını vaktinin dışında kılarsa o namazı kaza etmiş olur. Yani vakit namazını vaktinin dışında kılmaya kaza denilmektedir. Ayrıca namazı vaktinde kılmaya da namazı eda etmek denmektedir.
KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
◾ Her ne kadar kaza namazlarında, vakit namazının farzı aynı şekilde kılınıyor olsa da niyet şekli farklıdır. Kaza namazına niyet ederken niyette hangi vaktin namazının kaza edildiğini belirtmek gerekir.
Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?
◾ Sabah namazının kazası için;
veya "Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım sabah namazını kılmaya" "Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde olan bir sabah namazını kaza etmeye" şeklinde niyet edilerek 2 rekat farz kılınır.
KAZA NAMAZI NASIL KILINIR?
◾ Öğle Namazının kazası:4 rekat farzı kılınır.
◾ İkindi Namazının kazası:4 rekat farzı kılınır.
◾ Akşam Namazının kazası:3 rekat farzı kılınır.
◾ Yatsı Namazının kazası:4 rekat farzı kılınır.
◾ Vitir Namazının kazası:3 rekat aynen kılınır.