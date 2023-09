Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır: Mevlid Kandili namazı kaç rekat 2023?

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Kısacası Mevlid gecesine özel bir namaz yoktur. Ancak kaza veya nafile namaz kılarak bu mübarek gün değerlendirmelidirler.

◾ Bu nafile namazlardan biri tesbih namazıdır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

◾ Tesbih namazı, 4 rekattır. Peygamberimiz (SAV), amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir. Amcası Hz. Abbas, bu ibadeti her gün yapamayız, deyince Peygamberimiz (SAV) bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.

(Ebu Davud, Tatavvu', 14; Tirmizi, Salat, 238)