Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Mübarek gün ve geceler müminlerin beraber idrak ettikleri, Allah Teala'ya yönelerek bağışlanma talebinde bulundukları merhamet yüklü vakitlerdir. Müslümanların manen huzura durdukları Mevlid Kandili esasında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Allah Resulü Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi ifade eder. Alemlerin nura gark olduğu gece olan Mevlid Kandili'nde müminlerin en çok gözettiği hususlardan birisi de sünnet olan sıla-i rahim yani akrabaları gözetmektir. Bu gün içinde insanlar annelerine, babalarına, akrabalarına, yakınlarına, arkadaşlarına anlamlı, dualı hadisli ve ayetli kandil mesajları gönderiyorlar. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözlerini yazdık. İşte, en güzel kandil mesajları...