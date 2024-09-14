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  • Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Mübarek gün ve geceler müminlerin beraber idrak ettikleri, Allah Teala'ya yönelerek bağışlanma talebinde bulundukları merhamet yüklü vakitlerdir. Müslümanların manen huzura durdukları Mevlid Kandili esasında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Allah Resulü Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi ifade eder. Alemlerin nura gark olduğu gece olan Mevlid Kandili'nde müminlerin en çok gözettiği hususlardan birisi de sünnet olan sıla-i rahim yani akrabaları gözetmektir. Bu gün içinde insanlar annelerine, babalarına, akrabalarına, yakınlarına, arkadaşlarına anlamlı, dualı hadisli ve ayetli kandil mesajları gönderiyorlar. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözlerini yazdık. İşte, en güzel kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 14.09.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:33
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Ya Rabbi

Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle, onları muzaffer eyle…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

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Hakk'ın batılı bertaraf ettiği mukaddes gecemiz mübarek olsun.

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

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Allah Teâlâ'nın Ümmet-i Muhammed'e verdiği en büyük nimet Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) idi.

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

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Rabbimiz Resulullah'ı (SAV) bizler için, "müjdeci, uyarıcı, davetçi ve nur saçan bir kandil" olarak göndermişti. Bizleri de bu güzel hasletlerin peşinden giden bir yolcu eylesin.

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

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Ya Rabbi

Sen affedicisin

Affetmeyi seversin

Affetmeyi bilen ve bizlere öğretensin

Mevlid Kandili'nde sana yönelen kullarını affeyle…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

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