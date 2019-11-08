Mevlid Kandili çekilecek tesbihler nelerdir? Mevlid Kandili gecesi çekilecek zikirler!

Mevlid Kandili her sene İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılmaya başlandı. İşte Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler... Mevlid Kandili gecesi çekilecek zikirler...

Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

Resûlullah efendimiz, hicretten 53 sene evvel Rebiülevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa tepesi yakınında bir evde doğdu. Peygamber efendimizin doğum zamanı manasına Mevlid Kandili adı verildi. Bu gece, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Mevlid gecesinde Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem doğduğu için sevinenler affolunur.