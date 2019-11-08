Mevlid Kandili çekilecek tesbihler nelerdir? Mevlid Kandili gecesi çekilecek zikirler!
Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan
Mevlid Kandili her sene İslam alemi tarafından idrak edilir. Peki, Mevlid Kandili çekilecek tesbihler nelerdir? Mevlid Kandili gecesi zikirleri nelerdir? İşte Mevlid Kandili gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler…
Giriş Tarihi: 08.11.2019
10:56
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
16:03
Mevlid Kandili tesbihleri
Mevlid Kandili her sene İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılmaya başlandı. İşte Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler... Mevlid Kandili gecesi çekilecek zikirler...
Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.
Resûlullah efendimiz,
hicretten 53 sene evvel Rebiülevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa tepesi yakınında bir evde doğdu. Peygamber efendimizin doğum zamanı manasına Mevlid Kandili adı verildi. Bu gece, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Mevlid gecesinde Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem doğduğu için sevinenler affolunur.
Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler
Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize
salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi : Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde
, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
*** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.
Mevlid Kandili gecesi çekilecek zikirler
Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan
Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Mevlid Kandili'nde
"Lâ ilâe illallah"; "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed"; "Estağfirullah"; "Sübhànallah"; "Elhamdülillâh"; "Allahu ekber"; "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"; "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesi yapılması gerekenler...
Hatm-i Enbiya nasıl yapılır?
Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için
Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.
Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:
Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.
Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.
Sonra:
1- 100 defa
Getirilir. Salavat-ı Şerife
"
Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."
2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:
"Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."
3- 100 defa yine
getirilir. Salavat-ı Şerife
4- 500 defa Hazreti
Eyyub (a.s) 'ın şu duası okunur.
" Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."