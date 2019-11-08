Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesi yapılması gerekenler...

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili, Hz. Peygamberin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Peki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğum gecesi olan Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir.