Mescid adabı ile ilgili hadisler

Mescidler, Müslümanlar için secde edilen yer, namazgah yani namaz yerleridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, yeryüzünün bütün Müslümanlar için bir mescit olduğunu ve Allah nazarında her yerin bir olduğunu belirtmiştir. Mescidlerin temiz tutulması gerektiğini, dünyaya ait birtakım meselelerin mescidlerde konuşulmamasını öğütlemiş; vakit namazlarını mescidlerde cemaatle kılmanın önemine değinmiştir. Mescid adabı ile ilgili hadisleri derledik.