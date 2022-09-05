Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi
Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan
geçtiğimiz gün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Ömer Tuğrul İnançer, ümmeti daima iyiliğe davet etti. Ömrünü medeniyetimizin ihyası için geçirdi. İnançer, yazıları ve konuşmaları ile kuşaklar üzerinde tesiri olan önemli bir şahsiyetti. Kimi sevenleri arkasından göz yaşı döktü kimi sevenleri de hüzünlerini dile getirmek için İnançer, kaleme aldı. mersiye
Giriş Tarihi: 05.09.2022
21:35
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
21:45
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 1
Âhât u vâveylâ ile dolsun gönül kan ağlasun Hicrân elinden var haber ihvân u yârân ağlasun
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: Bir, yegâne, bir tek. Âhât : Çığlık, yaygara, feryat. Vaveyla Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Hicrân: Kardeşler. Eş, dost. / Sâdık arkadaşlar. / Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar. İhvân:
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 2
Pervâneler terk eylesün ol şem'e perr ü bâlini Cümle emel solsun bugün vîrân olup cân ağlasun
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Pervâne: Fırıldak çark. / Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. / Haberci, kılavuz. Şem': Mum, ışık . Balin: Yastık. Koltuk. İskemle yerine kullanılan yuvarlak yastık. Emel: Ricâ, ümid, şiddetli istek. Ummak. / Gaye. (İnsanları canlandıran emeldir, öldüren ye'istir. M.)
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 3
İmrûz irfân u kemâli mâ' ile gaslettiler Vakf eylesin ehl-i kemâl hem ehl-i irfân ağlasun
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İmrûz: Bugün . İrfân: Bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal./İkrar./Mücazat./Fık: Esrar-ı İlâhiyeye, iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet. Gasletmek: (ölüyü) yıkamak. Vakf: Bir kimseyi veya bir şeyi alıkoymak, durdurmak. Kımıldatmamak.
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 4
Sükkân-ı cennet gözleri aydın olur şimden gerû Ammâ cigerler tağlasun dünyâ denen hân ağlasun
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Sükkân: (Sâkin. C.) İkamet edenler, oturanlar. / Gemi kuyruğu.
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 5
Evlâd-ı Nûreddîn ile Mollâ Celâl şâkirdleri Bil'cümle erbâb-ı turuk olsun perîşân ağlasun
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erbâb: Ulu, ulvi, âlâ. turuk: Yollar, tarikler.