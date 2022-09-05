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Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz gün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. İnançer, ümmeti daima iyiliğe davet etti. Ömrünü medeniyetimizin ihyası için geçirdi. İnançer, yazıları ve konuşmaları ile kuşaklar üzerinde tesiri olan önemli bir şahsiyetti. Kimi sevenleri arkasından göz yaşı döktü kimi sevenleri de hüzünlerini dile getirmek için mersiye kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 21:35 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 21:45
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Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 1
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 1

Âhât u vâveylâ ile dolsun gönül kan ağlasun
Hicrân elinden var haber ihvân u yârân ağlasun

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Âhât: Bir, yegâne, bir tek.
Vaveyla: Çığlık, yaygara, feryat.
Hicrân: Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı.
İhvân: Kardeşler. Eş, dost. / Sâdık arkadaşlar. / Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar.

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Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 2
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 2

Pervâneler terk eylesün ol şem'e perr ü bâlini
Cümle emel solsun bugün vîrân olup cân ağlasun

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Pervâne: Fırıldak çark. / Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. / Haberci, kılavuz.
Şem': Mum, ışık.
Balin: Yastık. Koltuk. İskemle yerine kullanılan yuvarlak yastık.
Emel: Ricâ, ümid, şiddetli istek. Ummak. / Gaye. (İnsanları canlandıran emeldir, öldüren ye'istir. M.)

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Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 3
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 3

İmrûz irfân u kemâli mâ' ile gaslettiler
Vakf eylesin ehl-i kemâl hem ehl-i irfân ağlasun

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İmrûz: Bugün.
İrfân: Bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal./İkrar./Mücazat./Fık: Esrar-ı İlâhiyeye, iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet.
Gasletmek: (ölüyü) yıkamak.
Vakf: Bir kimseyi veya bir şeyi alıkoymak, durdurmak. Kımıldatmamak.

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Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 4
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 4

Sükkân-ı cennet gözleri aydın olur şimden gerû
Ammâ cigerler tağlasun dünyâ denen hân ağlasun

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Sükkân: (Sâkin. C.) İkamet edenler, oturanlar. / Gemi kuyruğu.

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Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 5
Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi - 5

Evlâd-ı Nûreddîn ile Mollâ Celâl şâkirdleri
Bil'cümle erbâb-ı turuk olsun perîşân ağlasun

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erbâb: Ulu, ulvi, âlâ.
turuk: Yollar, tarikler.

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