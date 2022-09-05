Mersiye der Hakk-ı Hazret-i Şeyh Muradi

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz gün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. İnançer, ümmeti daima iyiliğe davet etti. Ömrünü medeniyetimizin ihyası için geçirdi. İnançer, yazıları ve konuşmaları ile kuşaklar üzerinde tesiri olan önemli bir şahsiyetti. Kimi sevenleri arkasından göz yaşı döktü kimi sevenleri de hüzünlerini dile getirmek için mersiye kaleme aldı.