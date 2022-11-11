Medine'de güzel ahlak: Güven toplumu nasıl kurulur?

🔴 İslam hoşgörü, barış ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa eder.

🔴 Peygamber Efendimiz (sav) her konuda olduğu gibi güvenirlik mevzunda bizlere en güzel örnek olmuştur.

🔴 Peygamber Efendimizin (sav) Medine'de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Yesrib şehrini bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurdu Medine'ye dönüştürmüştür.

Güzel ahlaklı insanların vasıfları