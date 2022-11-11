Medine'de güzel ahlak: Güven toplumu nasıl kurulur?
İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi ve mutlu yaşayabilmesi için güven duygusu çok önemlidir. Modern zamanlarda nüfusun artışı ve değişen kültürel yapılar, bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini zorlaştırmaktadır. İtimatın kaybolması, toplumunu inşa eden sadakat, samimiyet, yardımlaşma gibi değerlerin de unutulmasına zemin hazırlamaktadır. Dinimiz, bize verdiği yükümlülüklerle bir güven toplumu inşa etmeyi öğütler.
Giriş Tarihi: 11.11.2022
14:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
14:52
🔴Güven, insan hayatı için çok önemlidir.
Her insan canı, inancı, neslinin emniyette olduğu, özgürlüklerinin korunduğu ortamlarda yaşamak ister.
🔴 Modern zamanlarda artan nüfus ve değişen alışkanlıklarla bireylerin güven duygusu zedelenmiştir.
40 hadiste Hz. Peygamber ve güven toplumu
🔴
Güven duygusunun yaralanması, toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zarar görmesini beraberinde getirmektedir.
🔴 Bu durum değer ve duyguların istismar edilmesine de sebep olmaktadır.
Toplumsal bir dayanışma: Ahilik
🔴 İslam hoşgörü, barış ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa eder.
🔴
Peygamber Efendimiz (sav) her konuda olduğu gibi güvenirlik mevzunda bizlere en güzel örnek olmuştur.
🔴 Peygamber Efendimizin (sav
) Medine'de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur . Yesrib şehrini bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurdu Medine'ye dönüştürmüştür.
Güzel ahlaklı insanların vasıfları
🔴VAV TV'de yayınlanan "Medeniyet Mirası" programında Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça g
üven toplumunu ve Medine'de güzel ahlakı konu aldı.
🔴 Toplumun belirli ilkelerle ayakta kaldığını söyleyen Ahmet Ağırakça sevgi ve güven toplumunun temellerinin nasıl kurulacağını anlattı:
"Toplumu ayakta tutan ilkeler vardır. Sosyal yapıya baktığımız zaman bu sosyal yapımının insicamı birbirleriyle ilişkisi, aralarındaki sevgi, saygı, muhabbet gibi doğru ilkelerin yaşanmasıyla oluşur. Gıybet yapılmadığı müddetçe kalpten kalbe giden bir elektriklenme olur ve birbirimize karşı sevgi-saygı kuvvetlenir. Ve bunun bütün topluma yayılması halinde kardeşlik üzerine bina edilmiş bir toplum görürsünüz."
VIDEO
🔴 Ağırakça, sağlıklı ve güvenilir toplumu şöyle anlattı:
"Bizlere buyrulduğu üzere insan kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe mümin olamaz. Bu ayet kendi içinde insanı eğitiyor. Cenab-ı Allah bu tür ayetlerde insanı tarif ediyor. İyi bir mümin olursan topluma faydalı olursun, toplum seninle birlikte artan bireylerden oluşan bir toplum olur ama öbür taraftan kötülüğe meyledersen, ahlaksızlığa yanlışlığa düşersen, haksız kazanç rüşvet…Bunlara yöneldiğinde toplum çöker. "
Güzel ahlak ile ilgili 25 hadis