Mearic Suresi tefsiri ve meali

Meâric Suresi 8-18. Ayet

﴾8﴿ O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur.

﴾9﴿ Dağlar da atılmış renkli yüne döner.

﴾10﴿ Dost dostunun halini sormaz olur.

﴾11-14﴿ Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!

﴾15-16﴿ Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki o (cehennem) alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir.

﴾17-18﴿ Haktan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır.