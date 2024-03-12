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Kusmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre; ağza gelen kusmuğu yutmak orucu bozar mı? Orucu bozan haller ve durumlar nelerdir? İşte, orucu bozan şeylerden kusmaya dair akılda takılı kalan tüm soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:43
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Kusmak orucu bozar mı?

🔸 Mübarek üç aylara kavuştuk. Ramazan sevinci her yeri sarmış durumda. Ramazan ayında Müslümanların merak ettiği konulardan biri "kusmanın orucu bozup bozmadığı" mevzusudur. Peki, kusmak orucu bozar mı? Diyanet'in açıklamasına göre "kusmak orucu bozar mı? sorsunu cevapladık.

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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi ’hurma’
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi ’hurma’

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi 'hurma'

🔸 Hurma; insan bedenine canlılık sağlar, kalori ve şekerden zengindir. Yüzde 80'i şekerden oluşur. Kolayca sindirilir ve emilir. Acil enerji kaynağı olarak kullanılır.

🔸 Esansiyel besin ögelerinden zengindir. 6 vitamin ve 15 mineral içerir. Kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum ve potasyum bakımından zengindir. Lif doludur. Kabızlığı önlemeye yardımcı olur, sindirim sistemini düzenler.

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🔸Kalp dostudur. İz miktarda yağ içerir, kolesterolsüzdür, ailenin tüm fertleri tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Günlük 2-4 porsiyon meyve tüketimi önerilmektedir.

🔸 2-3 adet hurma 1 porsiyon meyve yaklaşık 70 kaloridir. Yaptığınız tatlılara şeker eklemek yerine hurma koyabilirsiniz hem lezzetli hem de doğal şekerli olacaktır."

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Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'in açıklaması
Kusmak orucu bozar mı? Diyanet’in açıklaması

Kusmak orucu bozar mı?

🔸 Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
🔸 Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur:

"Oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin."

(Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25-720]

🔸 Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

(İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/205)

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​Bilerek Kusmak Orucu Bozar mı?
​Bilerek Kusmak Orucu Bozar mı?

Bilerek Kusmak Orucu Bozar mı?

🔸 Diyanet İşleri Başkanlığınca;

🔸 Bilerek ve isteyerek ağız dolusu kusmak orucu bozar. Kazası ve kefareti 61 gündür.

Ramazan Ayında Kusmak Orucu Bozar mı?

🔸 İstem dışı olduktan sonra herhangi bir zamanda tutulan oruç kusma neticesinde bozulmaz.

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Diş Fırçalarken Kusmak Orucu Bozar mı?
Diş Fırçalarken Kusmak Orucu Bozar mı?

Diş Fırçalarken Kusmak Orucu Bozar mı?

🔸 Diyanet'in açıklamasına göre; Böyle bir durumda kusmanın istemsiz olması vardır. yani oruç bozulmaz; ancak istifra etme sistemini uyarıcı etkisi olabileceği düşünülerek özellikle hafif bulantı gibi bir durum da varsa diş fırçalanmaması daha iyi olur.

Kan Kusmak Orucu Bozar mı?

🔸 İstemsiz kusma esnasında kan gelmesi orucu bozmaz. Ağza gelen her şeyin tükürülmesi ve ağzın yeniden su ile çalkalanması gerekir.

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Ezan Okunurken Kusmak Orucu Bozar mı?
Ezan Okunurken Kusmak Orucu Bozar mı?

Ezan Okunurken Kusmak Orucu Bozar mı?

🔸 Ezan esnasında veya ezandan önce istemsiz bir şekilde kusmak, kaza veya kefaret gerektirmez. Bu durum orucu bozmaz. Kişi ezan esnasında istemeden ağız dolusu kusarsa orucu bozulmuş olmaz.

Sahurdan Sonra Kusmak Orucu Bozar mı?

🔸 Sahurdan sonra, oruçlu iken kusmak orucu bozmaz. Ancak kişi bilerek ve isteyerek kusuyor ise ve kusmuk miktar ağız dolusu ise orucu bozulur.

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