Kurban vekaleti nasıl verilir?
Paylaşmanın ve kardeşliğin sembolü olan günlerimizden olan Kurban Bayramı'nı önümüzdeki günlerde idrak edeceğiz. Bu mübarek ibadet yaklaşırken vekâletle kurban kesimine dair zihinlerde merak uyandıran soruların cevaplarını sizin için açıkladık. Kurban vekaleti nasıl alınır? Kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti verirken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.06.2023
16:19
🔸 Kurban, her yıl Müslümanlar arasında paylaşmayı ve kardeşliği hatırlatan iki dini bayramımızdan biridir. Kurban Bayramını
bu yıl, 28 - 29 – 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde idrak edeceğiz.
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Kurban sözcüğü dinimizde ifade eder. kendisi aracılığıyla Allah'a (CC) yaklaşılan şeyi, özellikle Allah (CC) ile yakınlık kurmak, ibadet maksatıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu maksatla kesilen hayvanı
🔸 Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanı kendisinin kesmesidir. Fakat kurban, hac ve zekat gibi mâli bir ibadet olduğu için vekâlet caizdir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi iki şekilde gerçekleşir:
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İlki, kurban kesecek kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için vekâlet vermesi, vekalet verilen kuruluşun da o kişi adına bu kurbanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklindedir.
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İkincisi ise kurban kesecek kurumun, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişilere belli bir bedel karşılığında kurbanlık hayvan ve hisseleri satmasıdır. Bu uygulamada önce satım sözleşmesi yapılmakta, sonrasındaysa kesim için vekâlet alınır.
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Kurbandan çıkan etler, kimi zaman kurbanı kestirene, kimi zamansa kurbanı kestirenin rızasıyla yoksullara ve hayır kurumlarına verilir. Her iki uygulamada şartlara uyulduğu takdirde caizdir.
🔸 Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak telefon, faks, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla verilebilir. Vekâlet verecek kişi sözlü olarak
diyerek vekaletini verebilir. "Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbana dair diğer işlemleri yapmaya ve yaptırmaya vekil seçtim"
🔸 Vekil olan kişi veya kurum aldığı vekaleti gereğine uygun olarak yerine getirmelidir. Yazılı olarak
dair bir vekâlet belgesi düzenlenmelidir. "belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işlemleri yapma ve yaptırma noktasında vekâlet verdiğine"
🔸 Başkası veya başkaları adına vekil olarak kurban kesecek olan kişinin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu kişiler adına
(sahiplerinin adını anarak) niyet etmesi şarttır. Vekalet almak için diye sorabilirsiniz. "Bana vekalet veriyor musunuz?"
🔸 Vekalet veren kişilerin
demeleri ve karşı tarafın da "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık" demesi gerekir. "Kabul ettim"
Bulunduğun şehir veya ülke dışında vekalet ile kurban kesilir mi?
🔸 Kurbanda önemli olan, ibadetin niyetinin
Allah (CC) için olması ve kurbanın kendi adına kesilmesidir. Kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmaz.
🔸 Kurban fiyatlarının ülkelere göre düşük ya da yüksek olması bu durumu değiştirmez. Fakat
kesip dağıtması daha uygundur. Çünkü Müslümanın öncelikle yakınındaki ihtiyaç sahiplerini gözetmesi gerekir. yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını orada
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2023 yılı vekâletle kurban kesim ücretini yurt içinde 5.950 TL, yurt dışında ise olarak belirledi. 2.750 TL