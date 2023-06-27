Kurban vekaleti nasıl verilir?

🔸 Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanı kendisinin kesmesidir. Fakat kurban, hac ve zekat gibi mâli bir ibadet olduğu için vekâlet caizdir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi iki şekilde gerçekleşir:

🔸 İlki, kurban kesecek kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için vekâlet vermesi, vekalet verilen kuruluşun da o kişi adına bu kurbanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklindedir.