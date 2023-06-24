Arama

Menu

Kurban niçin kesilir?

Kurban, Kurban Bayramı'nda inananların Allah'a (CC) olan teslimiyetlerini gösterdiği bir ibadet şeklidir. Durumu olan kişilere farz olan bu ibadet, her yıl aynı huşu ile idrak edilir. Peki, Kurban niçin kesilir? Kurbanın anlamı ve önemi nedir?

Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:46
  • 1
  • 10

🔸 Kurban kelimesi sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir.

🔸 Dini bir terim olarak, ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan demektir.

  • 2
  • 10

🔸 Kurban, kişiler ve toplum için fayda sağlayan vacip bir ibadettir. Kurban kesen kişi, Allah'ın (CC) emrini yerine getirmiş olur ve kulluk bilincini diri tutar.

Kur'an'ı Kerim'de Kurban ile ilgili şöyle bir ayet bulunur:

"Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!"

(Kevser,2)

Kevser suresini İshak Danış'ın sesinden dinlemek için tıklayın!

Tefsiri: 2. ayette, kendisine pek çok hayır lutfedilmiş olan Hz. Peygamber'in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah'a yönelerek namaz kılması ve O'nun rızası için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır. Bilindiği gibi namaz, azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde, yaygın kanaate göre hicretten üç yıl kadar önce gerçekleşen mi'rac olayı sırasında farz kılınmış; kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu ayette geçen namazın beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tesbit ve değerlendirmeler vardır. Ayetteki kurbanın da vacip veya sünnet kurban mı yoksa nâfile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize göre ayette vurgulanan husus, belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, kurban ibadetlerinin, yalnızca Allah'a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, yalnızca rabbe ibadet edilmesidir.

Kevser suresinin tefsirinin tamamı için tıklayın!

  • 3
  • 10

🔸 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim (AS) ile oğlu İsmail'in (AS) Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olur.

🔸 Zeyd b. Erkam anlatıyor: Resûlullah'ın (SAV) ashâbı, "Ey Allah'ın Resûlü! Bu kurbanlar nedir?" dediler. Resûlullah, "Babanız İbrâhim'in sünnetidir." diye cevap verdi.

(İbn Mâce, Edâhî, 3: İbn Hanbel, IV)

  • 4
  • 10

🔸 Kesilen kurban etinin akraba, eş dosta, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesini sağlar.

🔸 Özellikle et alacak imkanı bulunmayan veya çok sınırlı olan kişilerin bu ihtiyacı giderilmiş olur.

  • 5
  • 10

🔸 Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını kazandıran kurban ibadeti, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

🔸 Fakirin ise varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN