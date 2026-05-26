Kurban keserken hangi dua okunur

Yayınlanma Tarihi: 26.05.2026 09:37

Kurban keserken hangi dua okunur, niyet nasıl getirilir ve kesim esnasında hangi ayetler zikredilir? Kurban ibadetini İslamî usullere uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kurban duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve Diyanet açıklamalarını bir araya getirdik. İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesilirken okunacak dualar, tekbir getirme rehberi ve kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

kurban keserken okunacak dua
🔹 2026 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Hz. Âdem'den bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biri.

🔹 Kurban yalnızca maddi bir değer olmaktan öte; sadakatin, Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesidir.

kurban keserken hangi dua okunur
Kurban Bayramı'nın fazileti nedir?

🔹 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

🔹 Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

kurban duası arapça okunuşu
Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

🔷 Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir: Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.

kurban kesilirken okunacak dua ve anlamı
🔹 Bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken "Bismillâhi Allahü ekber" der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.

kurban duası diyanet
🔹 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir.

