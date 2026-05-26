Kurban bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı
Müslümanların birbirleriyle buluştuğu bayramlar, sadece toplumsal bir hadise değil aynı zamanda vahdetin temsilidir. Bayram namazı ile başlayan bayram, geniş bir masada oturulan kahvaltı sofraları ile perçinlenirken aile büyüklerini ziyaret ederek zirveye ulaşır. Bayramın başlangıcı olan bayram namazı, yıl içinde iki kere kılındığı için genelde unutulur. Bayram namazının nasıl kılındığını araştırdık. İşte, Kurban bayramı namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı ve Bayram namazı kılınışı...
Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
🔸 Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı'nda diğeri Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.
Bayram namazı kimlere vaciptir?
🔸 Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümlerde camilerde bayram namazlarına katılabilir.
Bayram namazının diğer namazlardan farkı nedir?
🔸 Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu ilave tekbirler vacip olup birinci rekatta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır.
🔸 Hutbe, cuma namazında namazdan önce bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.
HANGİ BAYRAM NAMAZI KILINACAKSA ONA GÖRE NİYET EDİLİR
🔸 Kurban Bayramı Namazı için:
"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
🔸 Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. REKAT
➡ İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahu ekber!" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
➡ Gizlice Sübhaneke okunur.
➡ Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
➡ İmam Allahu ekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
➡ İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
➡ İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.