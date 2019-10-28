Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler

"Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var!"

(Nahl, 11)

Bugün modern tıp, hurmanın insan vücudunun canlı ve sıhhatli kalabilmesi için, 10 çeşitten fazla elemente sahip olduğunu keşfetti.

Kur'an'da Meryem suresi de dâhil olmak üzere, 20 defa geçen hurma, pankreasın insülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Bedensel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan hurma aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucudur. Zihnî yorgunluğu giderir. Anne sütünün, bol ve besleyici olmasını sağlar.

Hurmada organlara bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, hazmı ve özümlenmesi kolay şeker bulunur. Bütün temel vitamin ve proteinlere sahip olan hurma meyveler içinde vücut için en gıdalısıdır.