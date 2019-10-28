Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler
Kur'an ayetlerinde hem dünya hem ahirette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına en uygun besinlerdir. Sizler için Kur'an'da geçen mucizevi besinleri derledik.
Giriş Tarihi: 17.12.2018
18:19
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
15:09
"Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var!"
(Nahl, 11)
Bugün modern tıp, hurmanın insan vücudunun canlı ve sıhhatli kalabilmesi için, 10 çeşitten fazla elemente sahip olduğunu keşfetti.
Kur'an'da Meryem suresi de dâhil olmak üzere, 20 defa geçen hurma, pankreasın insülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Bedensel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan hurma aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucudur. Zihnî yorgunluğu giderir. Anne sütünün, bol ve besleyici olmasını sağlar.
Hurmada organlara bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, hazmı ve özümlenmesi kolay şeker bulunur. Bütün temel vitamin ve proteinlere sahip olan hurma meyveler içinde vücut için en gıdalısıdır.
Beyin için son derece faydalı olan hurma, %2.2 oranında protein, A, B1 ve B2 vitaminleri içerir. İçerdiği proteinler sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar ve hücreleri yenileyip vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesine görme gücünü arıtır. Hurma kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini de sağlar. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli minarelere sahiptir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak düşünce gücünü de artırır.
Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Peygamber Efendimiz " buyurur. , "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur
Birçok özelliğinin yanı sıra acıkmayı geciktirdiği için zayıflamaya da yardımcı bir meyvedir. Özellikle acıkma ve tatlı ihtiyacı duyulunca 10 adet beyaz veya sarı leblebi 2 hurmayla beraber yenilip üstüne 1 bardak su içilirse 2-3 saat boyunca açlık hissedilmez.
"İncire, zeytine, Sîna dağına ve şu emîn beldeye andolsun."
(Tîn, 1-3)
Peygamber Efendimiz (sav), incirin cennet meyvelerinden olduğunu bildirerek onu şöyle metheder:
"İncir yiyin. Eğer Cennet'ten inen bir meyve söyleyecek olsaydım, bunun incir olduğunu söylerdim. Çünkü Cennet meyvelerinin çekirdeği olmaz. İncir yiyin, çünkü o, basuru keser, eklem ağrılarını yok eder."
En yüksek lif içeriğine sahip olan incirin sadece 1 tanesinde, günlük tavsiye edilen lif miktarının %20'sini karşılayacak kadar bulunur. İncir, sindirime yardımcı olduğu kadar bazı kanser türlerinin riskini azaltmada yardımcı olur. Çözünür lif açısından zengin olan incir kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü için kalp hastalıklarının riskini azaltır.