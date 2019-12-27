Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisler
Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisler
Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücü, rehberidir. Peygamber Efendimiz de "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 27.12.2019
09:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
12:14