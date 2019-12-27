Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisler

Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücü, rehberidir. Peygamber Efendimiz de "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisleri sizler için derledik.