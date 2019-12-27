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Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisler

Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücü, rehberidir. Peygamber Efendimiz de "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletleri ile ilgili hadisleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 12:14
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Ebû Ümâme'nin (ra) işittiğine göre Resûlullah:

"Kur'an okuyun, zira Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir." buyurmuştur.

(Müslim, Müsâfirîn, 252)

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Nevvâs b. Sem'ân'ın (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler (mahşer yerine) getirilirler. Bakara ile Âl-i İmrân sureleri, kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek "Onun hakkında ben şahitlik edeceğim." diye birbirleriyle mücadele ederler."

(Müslim, Müsâfirîn, 253)

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Osman b. Affân'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:

"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." buyurdu.

(Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 21)

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Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır."

(Müslim, Müsâfirîn, 244; Buhârî, Tefsîr)

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Ebû Mûsâ el-Eş'arî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Kur'an okuyan mümin, turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin, hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık, reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık, Ebû Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır."

(Buhârî, Et'ime, 30; Müslim, Müsâfirîn, 243)

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