Kur'an-ı Kerim'den dualar
Her türlü meziyetine rağmen insan nakıs bir varlıktır. Pek çok tesirden etkilenen insan için dua, her şeyden uzaklaşıp yaratıcısına sığınmayı ifade eder. Kul ile Rabbi arasındaki en özel bağ olan dua, gönülleri ferahlatan bir ibadettir. Dua vasıtası ile insan; arzu, korku ve isteklerini Allah Teala'ya arz ederek manevi olarak huzur bulur. Kur'an-ı Kerim'de geçen duaların bir bölümünü araştırdık.
"Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin."
Bakara Suresi 127. Ayet
Bakara Suresi 127. Ayet Tefsiri
Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.
Âl-i İmrân Suresi 8. Ayet
Âl-i İmrân Suresi 8. Ayet Tefsiri
Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, "Ey rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!" derler.
A'râf Suresi 47. Ayet
A'râf Suresi 47. Ayet Tefsiri
▪ Sözlükte hicab kelimesi "perde" demek olup burada cennetle cehennem veya cennet ehliyle cehennem ehli arasındaki bir engeli ifade eder. Fahreddin er-Râzî, hicabın "Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir ..." (Hadîd 57/13) meâlindeki âyette geçen "sur" anlamını ifade ettiğini belirtmiştir (XIV, 86). Sözlükte "Yüksek mekân, her şeyin en yüksek noktası" anlamındaki a'râf ise cennetle cehennem arasındaki bir yerin adıdır.
"Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz! Bizi o zalimler için imtihan aracı kılma!
Yûnus Suresi 85. Ayet
Yûnus Suresi 85. Ayet Tefsiri
Nûh, "Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir" dedi.
Hûd Suresi 41. Ayet
Hûd Suresi 41. Ayet Tefsiri