Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Perspektifinde Aile İçi İlişkiler
İletişim denildiği zaman aklımıza gelen; kişiler arasındaki anlama, algılama ve değerlendirme sürecidir. En etkin yolu ise karşı tarafı dinlemekten ve algılamaktan geçmektedir. Bununla beraber aile içi iletişimin güzel olması; hava gibi, su gibi önemlidir. İletişim temelli aile, huzurun ve mutluluğun merkezi olur. Kıymetli yazarımız Fatma Bayram'ın konu aldığı "Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Perspektifinde Aile İçi İlişkiler" bölümünden önemli notları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 25.09.2022
11:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
11:53
Kur'an-ı Kerim ve sünnet perspektifinde aile içi ilişkiler
🔵 Kıymetli yazarlarımız Fatma Bayram, "Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Perspektifinde Aile İçi İlişkiler"i anlattığı programında şöyle der:
"Bilmemiz gereken ilk şey
Eğer bu iş, hukukla yürüyor olsaydı Peygamber Efendimizin (sav) zamanında aile içi problemler yaşanmazdı. O zamanlar yaşanan ve kayıtlara geçen birçok ailevi problem karşısında 'İnsan ilişkileri hukukla yürümez, ahlakla yürür." Bu da demek oluyor ki, aile içinde hiçbir zaman problem yaşanmayacak değil, elbette yaşanacak. Peygamber Efendimizin (sav) verdiği tepkiler Kur-an'ı Kerim'de mevcuttur. Önemli olan bu durumlar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini bilmektir."
Güzel ahlaklı insanların vasıfları
Kur'an-ı Kerim ve sünnet perspektifinde aile içi ilişkiler
🔵 Bayram, bir insanın iyi olması, o kişinin herkesle anlaşabileceği anlamına gelmediğine değinir: "İki kişi, ayrı ayrı çok iyi insan olabilirler. Ancak bu kişiler bir arada geçinmek zorunda değildir. Birbirlerine uygun değillerdir.
Bir ilişkide geçimsizlik varsa, bu kişilerden birinin kötü olduğu anlamına gelmez."
"İnsan içi ilişkilerde hukuk kavramı din açısından farzları yasakları temsil eder. İnsan ilişkileri hukukla yürümez dediğimiz zaman kastettiğimiz bunları hiçe saymak değildir. Bunlar elbette çok önemlidir. İletişimde hukuk kavramı insan ilişkileri sırasında çiğneyemeyeceğimiz en alt sınırları belirler. Ahlak da bunun içini doldurur."
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Sonuçta kişi, bu tercihi bilinçli olarak yapıyor ve sorumluluğu da üstleniyorsa burada bir sorun yoktur. Çoğu zaman, ilişkilerde haklılıkla mutlu olmak arasında bir seçim yapmamızı gerekir.
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Bir fedakârlığı Allah rızası için yapıyorsak o bizi rahatsız etmez.
Kur'an-ı Kerim ve sünnet perspektifinde aile içi ilişkiler
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Evin fiziksel yapısının bile aile içi ilişkileri etkilediğini dile getiren Bayram, "Evdeki kişi başına düşen metrekare belirli sınırın altına indiği zaman s orunlar yaşanmaya başlar. Psikolojik olarak bu konuda çalışmalar mevcuttur. Örneğin mutfak büyüklüğü ile annenin çocuğu arasındaki ilişkisini etkiler."
🔵 Evi yuva yapan en önemli şeyin ilişkiler olduğunu söyleyen Bayram, bunu nasıl anlayabileceğimizi şu cümlelerle açıklar:
"
Kınanmadan kabul gördüğü, içinde sıcaklık ve şefkat bulduğu, ne kadar uzaklaşsa dönüp gelmek istediği yer, insanın yuvasıdır. Kişi ihtiyacını karşılayamadığı yere yuva gözüyle bakamaz. Örnek vermek gerekirse; bir çocuğun ev dağılmasın diye hiçbir zaman evde oyun oynamasına izin verilmez ise parka gittiğinde eve dönmek istemez." Dışarıdan koşar adımlarla eve dönmemizden ve oraya ait olmaktan gurur duyduğumuzda bunu anlarız.
Kur'an-ı Kerim ve sünnet perspektifinde aile içi ilişkiler
🔵 "Ailede zulüm" konusuna da değinen Bayram, bu durumların
olduğunu belirtir: büyük günahlardan biri
"Anne-babaya eziyet etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamamak büyük günahlar arasında sayılır. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Bazı aile büyüklerinin, kendilerinden sonra gelen nesillere
onların haklarını çiğnedikleri, insan gibi hissetmelerine engel olacak derece küçümsediklerini biliyoruz. eziyet derecesinde zulüm ettiklerini
. Mesela baba cüzdan gibi görülüyorsa orada haksızlık vardır. Zulüm, bir şeyi hak ettiği yere koymamak demektir esasında istenilenin yaptırılabileceği bir mal gibi görünüyorsa bu ebeveynlik değil zulüm etmektir ve büyük günahlar arasında görülür." Çocuklar bir birey gibi değil de
Kur'an-ı Kerim ve sünnet perspektifinde aile içi ilişkiler
"Bir evin içinde huzur ve barışın korunmasında
Birinci dereceden yakınlar, o aileye girip çıkan eş dostlar; bahsi geçen yuvayı şeytani yıkıcılıklardan kurtarmak için her türlü girişimde bulunmak zorundadır." sadece o evde yaşayanlar sorumlu değildir.
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Ailede ilişkilerin hedefi, huzur bulmaktır. Temelinde ise meveddet ve dostluk yer alır. Ancak sevgi, aşk veya bağlılık değildir. Sevgi bir davranıştır. Gösterilmediği sürece yok sayılır.
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