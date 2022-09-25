Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Perspektifinde Aile İçi İlişkiler

🔵 Bayram, bir insanın iyi olması, o kişinin herkesle anlaşabileceği anlamına gelmediğine değinir: "İki kişi, ayrı ayrı çok iyi insan olabilirler. Ancak bu kişiler bir arada geçinmek zorunda değildir. Birbirlerine uygun değillerdir. Bir ilişkide geçimsizlik varsa, bu kişilerden birinin kötü olduğu anlamına gelmez."

"İnsan içi ilişkilerde hukuk kavramı din açısından farzları yasakları temsil eder. İnsan ilişkileri hukukla yürümez dediğimiz zaman kastettiğimiz bunları hiçe saymak değildir. Bunlar elbette çok önemlidir. İletişimde hukuk kavramı insan ilişkileri sırasında çiğneyemeyeceğimiz en alt sınırları belirler. Ahlak da bunun içini doldurur."

🔵 Çoğu zaman, ilişkilerde haklılıkla mutlu olmak arasında bir seçim yapmamızı gerekir. Sonuçta kişi, bu tercihi bilinçli olarak yapıyor ve sorumluluğu da üstleniyorsa burada bir sorun yoktur.