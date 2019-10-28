Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkilerin faydaları

"Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün."

(Meryem Suresi, 25. ayet)

"Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır."

(NahI Suresi 11. ayet)

"Gökten su indiren O'dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır."

(Enam Suresi, 99. ayet)