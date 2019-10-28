Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkilerin faydaları
Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkilerin faydaları
Kur'an ayetlerinde hem dünya hem ahirette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına en uygun besinlerdir. Peygamber Efendimiz de "İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır." buyurarak, İslam'da sağlığın muhafazası için her türlü tehlikelerden uzak durulması emri verilmişti. İşte Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkiler ve faydaları...
Giriş Tarihi: 28.10.2019
16:06
Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
18:37