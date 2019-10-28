Arama

Menu

Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkilerin faydaları

Kur'an ayetlerinde hem dünya hem ahirette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına en uygun besinlerdir. Peygamber Efendimiz de "İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır." buyurarak, İslam'da sağlığın muhafazası için her türlü tehlikelerden uzak durulması emri verilmişti. İşte Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkiler ve faydaları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 18:37
  • 1
  • 23
KABAK
KABAK

"Kuşkusuz Yûnus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kuraya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık (balina) ağzına aldı. Doğrusu o (bundan önce) kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o, Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık; Üstüne (gölge yapması için) kabak türünden bir bitki bitirdik."

(Sâffât Suresi 139-146 ayetler)

Hadis-i şerif:

Hz. Vasile (ra)'dan naklen: "Size kabağı tavsiye ederim. Çünkü bu, insanın dimağını açar. Dimağını artırır, baş ağrısını giderir."

(Râmuz El-Hadis, 318.syf no:10)

  • 2
  • 23
KABAĞIN FAYDALARI
KABAĞIN FAYDALARI

Kabak, sıfır yağ içerir ve su ve lif bakımından yüksektir. Ayrıca önemli miktarda B6, folat, C ve K vitaminleri potasyum gibi mineralleri içerir.

Kabak, şekerle kaynatılıp içildiğinde ruh hastalıklarına özellikle de baş ağrısına iyi gelir. Böbrek ve bağırsakları temizleyen kabak zekâ seviyesini de artırır.

Kabak, özellikle folat, riboflavin ve B6 gibi zengin bir B vitamini kaynağı olduğu için vücuttaki enerji üretimini arttırmaya yardımcı olabilir. Bu yorgunluğu azaltır ve ruh halini iyileştirir.

Sağlıklı ve zinde kalmak için vazgeçilmez besin ile ilgili haberimize ulaşmak için tıklayın.

  • 3
  • 23
ZENCEFİL
ZENCEFİL

"Orada, zencefil karışık bir tasla içirilirler."

(İnsan Suresi, 17 ayet)

Peygamber Efendimizin teklif edilirse 'reddetmeyin' buyurduğu şifalı bitki ile ilgili haberimize ulaşmak için tıklayın.

  • 4
  • 23
ZENCEFİLİN FAYDALARI
ZENCEFİLİN FAYDALARI

Zencefilin karın ağrısından tutunda gebelikte mide bulantılarına kadar doğal ilaç olarak kullanılır. Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp, yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önler. Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, gıda zehirlenmelerine karşı etkilidir.

  • 5
  • 23
HURMA
HURMA

"Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün."

(Meryem Suresi, 25. ayet)

"Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır."

(NahI Suresi 11. ayet)

"Gökten su indiren O'dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır."

(Enam Suresi, 99. ayet)

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN