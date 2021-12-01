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Kudüs’ü ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Dünya tarihinin en önemli şehri Kudüs, Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir beldedir. Sezai Karakoç'un "gökte yapılıp yere indirilen şehir" olarak tanımladığı mübarek ve mukaddes şehir Kudüs'ü siz ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Giriş Tarihi: 01.12.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 17:04
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"Kudüs şairi" olarak bilinen şairimiz kimdir?
Kudüs şairi olarak bilinen şairimiz kimdir?

"Kudüs şairi" olarak bilinen şairimiz kimdir?


•A)Nuri Pakdil
•B)Necip Fazıl Kısakürek
•C)Cahit Zarifoğlu
•D)Sezai Karakoç



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Karikatürist Naci el-Ali'nin çizdiği kurgusal karakter hangisidir?
Karikatürist Naci el-Ali’nin çizdiği kurgusal karakter hangisidir?

✍ Karikatürist Naci el-Ali'nin çizdiği kurgusal karakter hangisidir?


•A)Layla
•B)Hanzala
•C)Muhammed
•D)Kudüs

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Kudüs 638 yılında hangi 4 büyük halifeden biri tarafından fethedilmiştir?
Kudüs 638 yılında hangi 4 büyük halifeden biri tarafından fethedilmiştir?

✍Kudüs 638 yılında hangi 4 büyük halifeden biri tarafından fethedilmiştir?


•A)Hz. Ebubekir
•B)Hz. Ömer
•C)Hz. Osman
•D)Hz. Ali

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1517 yılında hangi Osmanlı padişahı tekrar Kudüs’ü fethetmiştir?
1517 yılında hangi Osmanlı padişahı tekrar Kudüs’ü fethetmiştir?

✍1517 yılında hangi Osmanlı padişahı tekrar Kudüs'ü fethetmiştir?


•A)Fatih Sultan Mehmet
•B)Osman Gazi
•C)Yavuz Sultan Selim
•D)Kanuni Sultan Süleyman

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1187'de Kudüs'ü Haçlıların işgalinden kurtaran hükümdar kimdir?
1187’de Kudüs’ü Haçlıların işgalinden kurtaran hükümdar kimdir?

✍1187'de Kudüs'ü Haçlıların işgalinden kurtaran hükümdar kimdir?


•A)Halid Bin Velid
•B)Tarık Bin Ziyad
•C)Selahaddin Eyyubi
•D)Celaleddin Harizmşah

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