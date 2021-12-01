Kudüs’ü ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!
Kudüs’ü ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!
Dünya tarihinin en önemli şehri Kudüs, Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir beldedir. Sezai Karakoç'un "gökte yapılıp yere indirilen şehir" olarak tanımladığı mübarek ve mukaddes şehir Kudüs'ü siz ne kadar iyi tanıyorsunuz?
Giriş Tarihi: 01.12.2021
16:03
Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
17:04
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