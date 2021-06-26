Kredi kartıyla kurban alınır mı? En çok merak edilen dini sorular...

📌Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Karapınar'ın belirttiğine göre bazı şartlar dâhilinde kredi kartı kullanılabilir. Bunlar, kredi kartı ile yapılan alışverişin vadesinde ödenmesi ve faize bırakılmamasıdır. Bu şartlar dâhilinde ekmekten kurbana kadar her şey kredi kartıyla alınabilir.

📌Diyanet'in fetvasına göre kurban kesmekle mükellef olan mümin, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Fakat kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödenmesine ve gecikmenin neden olacağı faizli işleme düşmemeye dikkat edilmelidir.

(x) Vav Tv'de yayınlanan "İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri"

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