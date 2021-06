Kredi kartıyla kurban alınır mı? En çok merak edilen dini sorular...

Bir Müslüman'ın İslam'a uygun bir hayat sürmesi için belirli kuralları ve yükümlülüklerini bilmesi gerekir. Bunun için de iki temel kaynağa başvurulur: Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (sav) sünnetleri. Yapılan her iş farz, sünnet, vacip gibi dini hükümleri kapsadığından Müslümanlar hayatının her alanına İslam'ın ışığında bakması gerekir. Bundan dolayı da her mümin günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgileri öğrenmesi farzdır. Peki, zekâttan hangi borçlar düşer? Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır? Nikâh esnasında kadın boşanma hakkı talep edebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı?