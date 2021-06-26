Kredi kartıyla kurban alınır mı? En çok merak edilen dini sorular...
Bir Müslüman'ın İslam'a uygun bir hayat sürmesi için belirli kuralları ve yükümlülüklerini bilmesi gerekir. Bunun için de iki temel kaynağa başvurulur: Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (sav) sünnetleri. Yapılan her iş farz, sünnet, vacip gibi dini hükümleri kapsadığından Müslümanlar hayatının her alanına İslam'ın ışığında bakması gerekir. Bundan dolayı da her mümin günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgileri öğrenmesi farzdır. Peki, zekâttan hangi borçlar düşer? Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır? Nikâh esnasında kadın boşanma hakkı talep edebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2021
14:32
Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
14:49
Kredi kartıyla kurban almanın hükmü nedir?
📌Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Karapınar'ın belirttiğine göre
kredi kartı kullanılabilir. Bunlar, kredi kartı ile yapılan alışverişin vadesinde ödenmesi ve faize bırakılmamasıdır. Bu şartlar dâhilinde ekmekten kurbana kadar her şey kredi kartıyla alınabilir. bazı şartlar dâhilinde
📌Diyanet'in fetvasına göre kurban kesmekle mükellef olan mümin, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir.
Fakat kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödenmesine ve gecikmenin neden olacağı faizli işleme düşmemeye dikkat edilmelidir. Bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.
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📌Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde
kesilen kurban geçerli olmakla birlikte ilave bir ücret ödenirse , faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.
📌Bankadan kredi çekerek kurbanlık alınmasına ise gerek yoktur. Çünkü bu şartlarda paraya faiz işlenir ve dinin haram ettiği bir faaliyette bulunulmuş olur. Dinin emrettiği bir ibadet, haram işleyerek yapılmaz.
📌Kişinin eğer parası yoksa kurban kesmekle mükellef değildir.
Belli varlık sahibi olan kimseler kurban kesebilir.
📌 Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.
Zekâttan hangi borçlar düşer?
Zekât, İslam'ın belirlediği şartlarda zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.
📌 Zekât verecek kimse, malından
düşmesi gerekir. kul haklarına ilişkin borçlarını
📌 Hanefî mezhebine göre ödeme günü gelmiş veya gelmemiş olan borçlar bu konuda aynı hükme tâbidir.
(x) Zekat nasıl hesaplanır?
📌Şâfiî mezhebinin görüşüne göre ise
dolayısıyla borçluluk hâli zekât vermeye engel değildir (Nevevî, el-Mecmû', V, 344). hiçbir borç, zekâta tâbi olan malların hiçbirisinden düşülmez,
📌 Günümüzde ödeme planı uzun bir takvime bağlanmış olan ve ileriki yıllarda düzenli olarak ödenecek olan
bütünüyle zekât malından düşülmemelidir. Çünkü bu ödeme takvimleri kamu, TOKİ, kooperatif, kredi türü borçlar, İnsanlar bu borçları hemen o yılda ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamaktadırlar. 10-20 yıllık çok uzun vadeleri kapsar.
📌 Diyanet'in fetvasına göre zekat verecek kimseler mallardan, sadece
" düşülmelidir. Zira zekât, yıllık bir ibadettir. o zekât yılına ait olan birikmiş borçlar, vadesi o yıl içinde dolmuş veya dolacak olan ve dolayısıyla o zekât yılı içinde hemen ödenmesi gereken borçlar"
📌 Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Karapınar, toprak mahsullerinde zekâtın düşülmesi noktasında ihtilaflar olduğunu belirtir. Toprak mahsullerinde daha çok verim alınması için yüklenilen borçlar, elde edilen ürünlerden düşülür.